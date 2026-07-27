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Política exterior

Albares trata de frenar el desalojo de la Casa Árabe: llama a Almeida y le insta a que permita que continúe en su misma sede de Madrid

El ministro traslada al regidor su "extrañeza" por que reclamara la salida "de manera sorpresiva" después de que la institución lleva más de 20 años en su actual ubicación

El Consistorio basa su decisión en la gestión de la exdirectora, Irene Lozano, a pesar de que dejó su cargo hace más de año y medio

El choque del Ayuntamiento de Madrid con Exteriores pone en riesgo la continuidad de la Casa Árabe de Madrid

Vista de la Casa Árabe, en el edificio de las Escuelas Aguirre de Madrid, en una imagen de archivo. EFE

Vista de la Casa Árabe, en el edificio de las Escuelas Aguirre de Madrid, en una imagen de archivo. EFE / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

Tras los encontronazos del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la continuidad de la Casa Árabe en el emblemático edificio que ocupa en Madrid, las Escuelas Aguirre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este lunes al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y ambos han acordado "continuar el diálogo" para tratar de "mantener esta institución en su actual sede", en pleno distrito de Salamanca de Madrid y frente al parque del Retiro, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, la Casa Árabe está allí desde hace más de 20 años.

El alcalde de la capital anunció recientemente su intención de que la Casa Árabe saliera del edificio de propiedad municipal. Y achacó esta decisión a la, en su opinión, mala gestión de la anterior directora, Irene Lozano, a pesar de que la escritora y periodista dimitió hace más de año y medio. Desde aquel anuncio, la continuidad de esta entidad cultural ha estado en el alero.

Como explican fuentes de Exteriores, el ministro ha reiterado al alcalde lo que ya le trasladó por carta anteriormente: "la mano tendida para dialogar y revertir la situación y el ofrecimiento de un encuentro entre ambos". Además, le ha manifestado "el malestar y la sorpresa que esta decisión unilateral ha generado entre los embajadores árabes residentes en Madrid, los estudiantes de árabe de la Casa, intelectuales españoles y de otros países y numerosos ciudadanos y ciudadanas de Madrid que disfrutan desde hace 20 años de las actividades de Casa Árabe".

"Un grave daño para la política exterior"

Asimismo, el ministro ha señalado al alcalde que esta decisión resulta "incomprensible entre los gobiernos y sociedades de nuestros amigos árabes" y "supone un grave daño para la política exterior, la imagen internacional de España y la proyección internacional de Madrid". Por último, Albares le ha recordado que el Ayuntamiento ha participado en todos los patronatos y ha firmado todas las actas relativas a la gestión de Casa Árabe. Y ha elogiado a su actual dirección, que está implementando "un exhaustivo plan de gestión".

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El ministro está extrañado, y así se lo ha hecho saber también a Almeida, por que el regidor madrileño avanzara su exigencia de desalojo a los medios de comunicación "de manera sorpresiva y sin comunicación previa".

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Fuente: El Periódico

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