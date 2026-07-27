Los incendios reavivan las llamadas a un pacto de Estado: coincidencias entre las medidas impulsadas por el Gobierno y por el PP

Con la llegada del verano arranca -cada vez más pronto y con más intensidad- la época de incendios en España. No ha terminado agosto y ya se han calcinado cerca de 150.000 hectáreas en todo el país. Ante la magnitud de la emergencia, las distintas administraciones han tratado de trabajar de manera coordinada para hacer frente a las llamas, aunque sin llegar a dejar de lado el habitual enfrentamiento político. Dentro de este choque se han colado, un año más, los llamamientos del Gobierno y del PP a buscar un pacto de Estado.

Ahora se repiten las mismas palabras que hace un año y la poca predisposición al acuerdo. El propio Pedro Sánchez y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, llevan días pidiendo un entendimiento para hacer frente a la situación (como también impulsaron hace un año). Sin embargo, en el PP recuerdan que ellos ya hicieron su propuesta hace casi un año y que no ha sido tenida en cuenta por el Ejecutivo. No obstante, en las medidas planteadas por unos y otros hay varias coincidencias que favorecerían un posible acuerdo.

Fue tras los incendios que asolaron, Extremadura, León y Galicia en el agosto pasado cuando el Gobierno y el PP se lanzaron a hacer propuestas para evitar lo que ha vuelto a suceder este año. Alberto Núñez Feijóo presentó, ya en verano, su 'Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal' con 50 medidas para hacer frente a las desastrosas consecuencias de la ola de incendios, centrado en tres fases: Ayudar, Recuperar y Prevenir. Pedro Sánchez hizo lo propio explicando su Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que abarcaba la lucha contra los incendios pero también contra otras catástrofes. Pese a que el enfoque de ambas propuestas difiere, ya que uno es más amplio que el otro, hay varias coincidencias.

A lo largo de este último fin de semana, con los incendios desbocados en Madrid, Ávila y Toledo, todas las administraciones han admitido que ha existido una buena coordinación entre todas ellas. De hecho, el jefe del Ejecutivo ha comparecido incluso públicamente ante los periodistas junto a los presidentes autonómicos de las zonas afectadas por los fuegos (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Generalitat Valencia, no así con la presidenta de la Comunidad de Madrid). Sin embargo, mejorar este aspecto es una prioridad para Sánchez y Feijóo.

El jefe del Ejecutivo propuso crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la "toma de decisiones por parte de las administraciones", un Plan Nacional de Interconexión e Interoperabilidad de Información y un catálogo nacional de capacidades operativas, entre otras cosas. Feijóo, por su parte, aprobar el Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil y una nueva ley de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento y establecer criterios objetivos para la movilización de todos los recursos.

Cada año, la discusión gira nuevamente en torno al número de profesionales contratados para hacer frente a los incendios y las plantillas que trabajan a lo largo del año para prevenirlos. Tanto el Gobierno como el PP consideran necesario ampliarlo. Los populares, en su plan, proponen "garantizar medios suficientes para el esfuerzo en la lucha antiincendios", reforzando la estructura de la UME y de SEPRONA. Todo esto, señalan, está en manos del Ejecutivo central.

El Gobierno, en su pacto de Estado, habla del "redimensionamiento y refuerzo por parte de todas las administraciones públicas de los medios técnicos necesarios". Además, proponen la creación de un Cuerpo Facultativo de Técnicos de Protección Civil para la respuesta ante catástrofes y la creación de equipos profesionales permanentes para medidas preventivas y operativas.

A la destrucción del paisaje se suma que los incendios también conllevan el desalojo de miles de personas y, en los peores casos, la destrucción de sus hogares. Solo en la última semana más de 100.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas. El Ejecutivo planteó la creación de un fondo "con recursos nacionales y autonómicos" que permita "acelerar la entrega de ayudas a los hogares, empresas y municipios afectados". En el caso del PP, la propuesta es más concreta y propone un paquete estatal de ayudas por daños personales, compensación por daños a viviendas, líneas de crédito públicas, exenciones fiscales y que las ayudas se otorguen de manea automática.

El PP y el Gobierno coinciden también en que la prevención de incendios pasa por recuperar la actividad en el monte, reforzar la ganadería extensiva y utilizar la PAC para pagar a agricultores y ganaderos por limpiar y conservar el territorio. Las diferencias aparecen en los instrumentos: el PP apuesta principalmente por incentivos fiscales, reformas legales y flexibilización de los aprovechamientos forestales, mientras que el Gobierno desarrolla un modelo más técnico basado en quemas prescritas, mosaicos agroforestales, pagos por servicios ecosistémicos, bosques resistentes y empleo verde rural.

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