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Cambio climático

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros creará un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática

El presidente vuelve a llamar a un pacto de Estado frente al cambio climático, que "sí es la prioridad nacional frente a los fenómenos extremos, el negacionismo y los bulos", y anuncia ayudas de 10 millones de euros para habilitar nuevos refugios climáticos

El Ministerio de Transición Ecológica abre 180 espacios públicos en toda España para refugiarse del calor y pone en marcha un mapa con un total de 1.100 refugios

Incendios forestales en España, en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó

Sánchez pide unidad frente a la emergencia climática: "Esto sí es una prioridad nacional"

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Lucía Feijoo Viera

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Luis Ángel Sanz

Valentina Rafio

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes creará un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, un órgano asesor del Gobierno compuesto por "los mejores investigadores" de la materia para "ayudar a anticipar riesgos" y a "desarrollar políticas públicas" frente al cambio climático porque "los datos son claros: la emergencia climática mata".

Sánchez ha participado en la presentación este lunes de la Red de Refugios Climáticos que ya están disponibles para todos los ciudadanos para refugiarse del calor en episodios de altas temperaturas. El jefe del Ejecutivo ha animado al resto de administraciones públicas a unirse a esta red y ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para habilitar nuevos refugios con comunidades autónomas, ayuntamientos o diputaciones.

Además, ha explicado que el Gobierno destinará otros nueve millones para nuevas infraestructuras verdes en las ciudades, una inversión que "permitirá avanzar en la renaturalización urbana y reforzará la preparación de nuestras ciudades".

"La verdadera prioridad nacional"

El presidente ha vuelto a hacer un llamamiento a todos los partidos, entidades sociales y ciudadanas para fimar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que es "la verdadera prioridad nacional que nos atañe a todos frente a los fenómenos extremos" y "frente al negacionismo y los bulos".

Pedro Sánchez ha recordado que en lo que llevamos de año, "los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en nuestro país y 13 personas han perdido la vida" como consecuencia de estos fuegos.

Antes que él, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, también ha anunciado la creación de un nuevo mapa con más de 1.100 nuevos refugios climáticos en todo el país. La iniciativa, disponible a través del portal Red de Refugios Climáticos de Miteco, ofrece información sobre los distintos puntos habilitados para que la gente pueda refugiarse del calor extremo en verano. Según ha adelantado Aagesen, entre los lugares propuestos destacan varios edificios públicos, así como instalaciones del Estado que a partir de ahora serán accesibles para que la ciudadanía pueda estar en un entorno climatizado durante, por ejemplo, episodios de olas de calor.

"El mayor reto de nuestra era"

Aagesen ha calificado el cambio climático como "el mayor reto de nuestra era", un fenómeno que "se está acelerando y como muestra, en este siglo ya hemos vivido los 12 años más cálidos" desde que hay registros. Por eso, también ha incidido en la necesidad de poner en marcha un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática abierto a las administraciones, partidos y a todas las entidades públicas y privadas.

Sánchez ha participado en este acto antes de desplazarse hasta el Puesto de Mando Avanzado de Vall d'Uixó (Castellón), donde mantuvo un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por este incendio que lleva varios días activo, ha calcinado ya más de 6.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a 18.000 personas. Posteriormente, compareció junto al presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

A esta visita, que se sucede a las que ha realizado estos últimos días a distintos enclaves afectados por los incendios en Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, le acompañará la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la valenciana Diana Morant.

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Durante estos desplazamientos, Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para definir las áreas afectadas como zonas gravemente afectadas por emergencias de Protección Civil (la antigua zona catastrófica), lo que permitirá agilizar las ayudas para los afectados y reparar infraestructuras o enclaves gravemente dañados. Además, en todas sus intervenciones públicas de esta semana, el presidente ha insistido en la necesidad de poner en marcha un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática.

Fuente: El Periódico

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