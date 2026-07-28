Sánchez asegura que se ve "el final del túnel" con los incendios y avisa: "El negacionismo es el peor de los combustibles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se empieza a ver "el final del túnel" en la lucha contra los ocho grandes incendios que se mantienen activos en España, aunque ha admitido que las próximas horas y días serán claves, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que habrá una nueva ola de calor que dificultará las labores de extinción. Aplaudiendo la coordinación que ha existido en los últimos días entre las distintas administraciones, el jefe del Ejecutivo también ha querido avisar que el "negacionismo climático es el peor de los combustibles", en referencia a las políticas de Vox y sus pactos con el PP.

"Estamos cambiando las tornas y podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios. Con todas las precauciones y en días y horas especialmente complejas como las que nos quedan", ha aseverado Sánchez en el arranque de su balance del curso político. Ante esta situación, el presidente del Gobierno ha afirmado que "en coordinación con otras instituciones públicas seguirá movilizando todos los recursos necesarios todo el tiempo que haga falta hasta apagar la última llama".

En este sentido, también ha anunciado que en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, la última antes del parón veraniego, se han declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil todos los territorios perjudicados, lo que permitirá desplegar todas las ayudas para paliar los daños personales y materiales, reparar infraestructuras y habilitar ciertos beneficios fiscales.

Buscar el acuerdo

Más allá de las medidas concretas ante la situación actual, Sánchez ha querido advertir que la "emergencia climática se está agravando año tras años" y que esto exige una respuesta que vaya más allá de la lucha contra los incendios y que se centre en la "prevención y en la reconstrucción de las zonas afectadas". Ha sido en este momento cuando, una vez más, ha hecho un llamamiento a alcanzar un pacto de Estado: "El negacionismo climático es el peor de los combustibles y negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población más insegura".

Así, como ya empezó a hacer el año pasado tras los incendios que asolaron gran parte de León y Ourense, Sánchez ha recalcado que el pacto de Estado "que más necesita España" es uno contra la emergencia climática. "Queda constancia que es imperativo lograr el pacto de Estado. [...] No es una opción, es una obligación", ha reiterado. Ya en los últimos días, varios miembros del Gobierno han cargado contra ese negacionismo climático que atribuyen a Vox y a los acuerdos que han alcanzado con el PP en varias comunidades autónomas.

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"Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción", ha sentenciado. Y ya en el turno de preguntas ha denunciado que ese negacionismo se está "abriendo paso en algunas comunidades" con los pactos PP-Vox.

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