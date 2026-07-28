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Sánchez, sobre Zapatero: "Respetamos su presunción de inocencia"

Sánchez, sobre Zapatero: "Respetamos su presunción de inocencia"

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Sánchez, sobre Zapatero: "Respetamos su presunción de inocencia"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apoyar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la rueda de prensa de balance del curso político celebrada en la sala Barceló de Moncloa, ha calificado como "injusta" la sentencia que ha condenado a su hermano, David Sánchez, y ha asegurado que el proceso contra su mujer, Begoña Gómez, es una "causa política" porque eso es lo que están impulsando las acusaciones populares de PP y Vox.

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