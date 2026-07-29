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La medición de una carga de trabajo "saludable" para los jueces causa la dimisión de un vocal progresista en un órgano interno del CGPJ

El vocal progresista Ricardo Bodas dimite como presidente de las comisiones de Salud y Carrera y critica la ausencia de base científica del plan que la mayoría aprobó aplicar

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial ha terminado el curso judicial profundamente dividido, y no solo por su respuesta frente las quejas llegadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El plan para fijar una carga de trabajo que sea saludable para los jueces, cuya aprobación mereció el voto discrepante del seis vocales del sector progresista, ha causado un nuevo cisma que ha cristalizado este viernes con la "dimisión irrevocable" de uno de ellos, Ricardo Bodas, como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial.

La decisión, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de este sector, responde a su profunda discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de carga de trabajo a efectos de salud judicial. Las mismas fuentes señalan que la razón de este desacuerdo es la ausencia de base científica del plan establecido, que se ha creado acudiendo a la IA y a experiencias personales y prescindiendo del trabajo objetivo realizado por los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces.

Los nuevo veinte vocales durante el primer pleno del octavo mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 25 de julio de 2024, en Madrid (España). Los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegidos por las Cortes tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, han jurado su cargo ante el Rey y en presencia del presidente del Gobierno. Tras el acto, los nuevos integrantes del CGPJ han celebrado su primer pleno, que dará el pistoletazo de salida al octavo mandato, que se inicia con cinco años y medio de retraso tras no haber acuerdo entre los partidos políticos. 25 JULIO 2024;CGPJ;OCTAVO MANDATO;CONSEJO;CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Consejo General del Poder Judici 25/07/2024 / CARLOS HUGO PRECIADO;ESTHER ERICE;GEMA ESPINOSA;INÉS MARÍA HERREROS;ISABEL REVUELTA;JOSÉ ANTONIO MONTERO;JOSÉ CARLOS ORGA;JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ;JOSÉ LUIS COSTA;JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO;JOSÉ MARÍA PÁEZ;LUCÍA AVILÉS;LUIS MARTÍN CONTRERAS;MARÍA PILAR ESTHER ROJO;PILAR JIMÉNEZ;RICARDO BODAS;Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Los nuevo veinte vocales durante el primer pleno / Consejo General del Poder Judici

Bodas recuerda en su carta a la presidenta que el proyecto salió adelante la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el de la presidenta del órgano, Isabel Perelló. Lamenta que se haya orillado la labor de los servicios técnicos a favor de "propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico", y advierte también en su carta de dimisión de que los planes del Consejo pasan por desplazar a la propia carrera judicial una responsabilidad que corresponde asumir al propio Consejo.

Se refiere con ello a la decisión de remitir el proyecto a las asociaciones judiciales y a los órganos de gobierno de los tribunales, que podrán presentar alegaciones hasta el próximo 15 de septiembre. Ello, a juicio de este vocal, "comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable".

Obliga el Supremo

Además, Bodas considera que el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que en septiembre de 2023 condenó al Consejo del Poder Judicial a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral.

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A juicio de este vocal, considerar que el que Consejo no debe ser considerado como empleador (empresa) de los titulares del poder judicial supone que serán los propios jueces quienes "decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo". Añade que nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados, por lo que este parece ser el criterio que la mayoría del Consejo acabará por asumir.

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Fuente: El Periódico

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