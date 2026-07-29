Óscar López pide explicaciones por la compra de un piso en Chamberí como oficina provisional de Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid , Óscar López, ha pedido este miércoles explicaciones por la compra de un ático en el madrileño distrito de Chamberí para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo use como oficina temporal. Lo ha hecho a través de las redes sociales y en declaraciones al programa La Hora de TVE.

Esta mañana, a raíz de una información publicada en El País, el también candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 ha escrito en la red social X: "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué".

Según el rotativo, la Comunidad de Madrid ha comprado un piso en Chamberí para que lo use la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto.

Fuentes del Gobierno regional confirman la compra del inmueble, que "en ningún caso", trasladan, está previsto sea residencia oficial de la Presidencia de la Comunidad. "Como es sabido, la Comunidad de Madrid no tiene residencia para ningún miembro del Gobierno", insisten.

Los trabajos de reacondicionamiento en el interior de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional en la Puerta del Sol, comenzarán este mes de agosto y, a partir de octubre, esas obras afectarán al área del despacho de la presidenta y de las salas de reuniones de la primera planta.

"La Comunidad de Madrid vio la oportunidad de comprar un inmueble para despacho de la presidenta, sala de reuniones y recepción de visitas, seguridad, y despachos para un equipo mínimo de apoyo", aclaran en Sol, desde donde añaden que las obras de acondicionamiento del piso para sus nuevas funciones aún no han comenzado. "En el transcurso de estos años, hemos vendido inmuebles y hemos invertido en este porque consideramos necesario una mínima representación para la Presidencia de la Comunidad".

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El Gobierno regional ha estudiado otras alternativas que, cada una por su circunstancia, resultaron inviables. Una vez terminen las obras en la Real Casa de Correos, el inmueble seguirá utilizándose para asuntos oficiales. La compra, según El País, fue realizada el 14 de abril por la empresa autonómica que gestiona las oficinas propias, Planifica Madrid. El piso se encuentra en la novena planta de un edificio en el paseo del General Martínez Campos.

Fuente: El Periódico de España