El Gobierno descarta la "emergencia nacional" en Ceuta por la crisis migratoria al no estar contemplada en la ley

En los últimos diez días han llegado a la ciudad de Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas, según ha explicado el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), que ha apuntado que esto supone un 2% de la población que tiene el territorio. Unos datos que ha enarbolado para mandar al Gobierno un "mensaje de petición de auxilio y socorro". Además, ha aprobado junto a los portavoces de todos los partidos una declaración institucional en la que considera "urgente e inaplazable" la "declaración de emergencia nacional". Sin embargo, fuentes gubernamentales descartan esta medida al no estar contemplados los "flujos migratorios" como causa de una emergencia de interés nacional.

"Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha reclamado Vivas este jueves en una entrevista en la Cadena Ser antes de confirmar que la petición la ha hecho también a través de la Delegación del Gobierno, de distintos ministros y secretarios de Estado. "Espero que esa petición surta efecto. Se están haciendo cosas, pero es fundamental que se actúe con la energía que requiere una crisis de esta envergadura", ha aseverado.

Archivo - La frontera de El Tarajal, en Ceuta. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

No obstante, fuentes del Gobierno explican que la normativa estatal de protección civil, la que se ha activado con los fuegos en Madrid y Ávila, "no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos para su gestión", por lo que "no es posible la activación de este mecanismo". Aun así, las mismas fuentes apuntan a que el Gobierno "ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias y garantizando permanentemente la seguridad" en Ceuta.

Desde Ceuta, el Gobierno de la ciudad autónoma no coincide con este análisis y explican que el Ejecutivo central se está refiriendo a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, pero que la declaración de emergencia que ellos reclaman es la que se contempla de interés para la Seguridad Nacional en la Ley de Seguridad Nacional y que esta no está vinculada a la protección civil.

Al margen de esta polémica, las fuentes del Gobierno central han anunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido una conversación con Vivas este mismo jueves y que mañana se desplazará a Ceuta para "seguir la evolución de la situación". Además, aseguran que el Gobierno está trabajando "con más recursos, medios y efectivos, que se han reforzado en la última semana, para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria".

Las soluciones

Tras varios días alertando de la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma, Vivas ha elevado el tono y ha avisado de que si no se aplican medidas "de manera decidida, enérgica y contundente" puede que en a finales de agosto la situación sea similar a la que se vivió en mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta.

Preguntado por las posibles soluciones para hacer frente a esta crisis, Vivas ha repetido el quinteto de medidas que considera imprescindibles: "atender la saturación de los centros de acogida" con un incremento de los recursos excepcionales que se establecieron en 2025; "intensificar la colaboración con Marruecos" para que intente frenar la salida de personas; "reforzar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" en frontera y en la propia ciudad; y reformar las leyes para poder realizar las llamadas 'devoluciones en caliente' a quienes se detectan intentando entrar a nado en Ceuta.

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En concreto, propone modificar la Ley de Seguridad Ciudadana después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo sentenciara que la disposición adicional décima, relativa a las 'devoluciones en caliente', no permite devolver inmediatamente a quienes sean interceptados en el mar, cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla, sino solo a aquellos que intenten superar elementos de contención fronterizos, como la valla. El PP, tras conocerse el fallo, ya anunció su intención de reformar este aspecto de la ley y registró una proposición de ley en el Congreso a la que ha apelado Vivas.

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