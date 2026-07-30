Crisis migratoria
Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta
La marea humana de migrantes, que supera los cinco kilómetros de longitud, ha desbordado a la policía marroquí en la localidad de Castillejos
La embajadora de Marruecos en España lamenta la crisis en Ceuta, "no querida" por su país
EFE
Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.
Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.
Tras una jornada en la que no cesó el goteo de migrantes —en su mayoría jóvenes procedentes de diversos puntos del país—, las fuerzas de seguridad activaron este dispositivo para frenar los intentos de aproximación al perímetro fronterizo.
A raíz de la intervención policial, cientos de personas han comenzado a replegarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde la mayoría contempla pernoctar para reintentar el paso en las próximas horas.
"Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", declaró a EFE un joven marroquí mientras se alejaba del área colindante con el paso fronterizo.
La embajadora de Marruecos lamenta la crisis
La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha asegurado este jueves que la crisis que se está viviendo en Ceuta, con miles de personas atravesando la frontera, es una situación "no querida por el reino de Marruecos" y espera que quienes han cruzado "vuelvan" a su país.
En el acto de celebración del XXVII aniversario de la entronización del Mohammed VI celebrado en Madrid, la representante diplomática ha subrayado que Marruecos lleva años trabajando con España en coordinación por una "gestión responsable, humana y solidaria de la inmigración".
Y ha lamentado la crisis en la ciudad autónoma de Ceuta como una "situación difícil" que se ha producido "fuera" de la "voluntad" de Marruecos y ante la que los ministros de ambos países están "en continuo contacto" para resolverla.
"El gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado (la frontera) vuelvan a nuestro país. No es algo que nos complazca, queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos", ha asegurado.
Fuente: El Periódico
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