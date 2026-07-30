Crisis migratoria
Al menos 18 personas mueren intentando entrar a nado a Ceuta
Todos los cadáveres han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento
EP
La Guardia Civil ha recuperado a última hora de la tarde de este jueves siete nuevos cadáveres que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, lo que eleva a 18 el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, los seis últimos cuerpos también han sido recuperados por los agentes del instituto armado durante el rastreo por las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal.
El primer hallazgo se produjo a primeras hora de esta mañana y fue localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto.
Posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han hallado en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras catorce personas más que presuntamente han fallecido ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.
Todos los cadáveres han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.
Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.
Con los de este jueves, se elevan a 45 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año, de ellos hasta 26 en el presente mes de julio.
Fuente: El Periódico
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