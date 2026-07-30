Sánchez viajará a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones

Las imágenes de miles de jóvenes sorteándo las vallas que separan Ceuta de Marruecos por tierra y por mar, y la decena de cadáveres que han llegado a la costa, han terminado por elevar la presión que se estaba viviendo en la ciudad autónoma desde hace una decena de días, en los que ya habían llegado a nado cerca de 2.000 personas. Ante esta situación, que se ha ido agravando a lo largo del día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará mañana viernes a Ceuta con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar la situación. Lo harán después de haber pactado con Marruecos la agilización de las devoluciones en frontera y tras activar al Ejército.

A primera hora de este jueves, ha sido el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha elevado una petición de "auxilio" al Gobierno y con el apoyo de todos los partidos ha reclamado la activación de la emergencia nacional y el cierre de la frontera. No obstante, el Ejecutivo ha descartado ambas peticiones. Ha sido el propio Sánchez quien se ha puesto en contacto con Vivas para tratar de tranquilizarle. "Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible".

Entre las medidas está, según fuentes del Ministerio de Interior, agilizar las devoluciones a Marruecos, algo que ha confirmado el país vecino, y la movilización del Ejército para dar apoyo a la Guardia Civil, una decisión que ha adoptado el Ejecutivo a última hora de este jueves. La respuesta, según apuntan fuentes del Gobierno ceutí en nombre de la Junta de portavoces de la Asamblea de la ciudad autónoma, es "claramente insuficiente" y critican la "actitud pasiva" del Gobierno a la vez que piden calma a los ciudadanos.

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Europa Press

Miles de jóvenes

Tras unos días en los que Vivas venía alertando de la compleja situación que se estaba viviendo en la ciudad autónoma, el presidente de Ceuta pidió a primera hora de la mañana una respuesta "enérgica, decidida e inmediata" y apuntaba ya a la activación de la emergencia nacional y de un mando único que afrontara la crisis.

En la última semana, la llegada de migrantes se había producido por mar, pero a lo largo del día la presión se ha incrementado en la frontera que separa Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España), con miles de jóvenes marroquíes saltando la valla.

Ha sido poco después del mediodía cuando miles de personas se han dirigido al perímetro fronterizo desde la ciudad de Castillejos en una acción aparentemente coordinada. Entre la multitud había familias enteras, mujeres, niños y jóvenes. Muchos de ellos han logrado saltar la valla y entrar en Ceuta, donde los servicios de acogida ya llevaban días sobrepasados. A primera hora de la tarde se han vuelto a ver avalanchas similares de jóvenes que también se lanzaban al mar y que se ha prolongado durante toda la tarde, con entradas de miles de personas.

Mapa y gráfico que muestra la ubicación y cómo es la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos.

Ante esta situación, Vivas se ha reunido con los portavoces de todos los partidos presentes en la Asamblea de Ceuta y han aprobado una declaración en la que han reclamado la adopción "urgente e inaplazable" de tres medidas: la activación de la emergencia nacional, el incremento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el cierre de la frontera.

La conversación

Tras esta declaración, fuentes del Gobierno de Ceuta han informado de que Sánchez ha llamado a Vivas para explicarle que el Gobierno "está trabajando ya" en una respuesta extraordinaria a la crisis migratoria y que, por el momento, el ministro del Interior se desplazará este viernes a la ciudad autónoma para "seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones". Sánchez, por su parte, también ha asegurado que "el Gobierno está volcado en dar una respuesta inmediata" y que es "el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación".

Una respuesta que, según el Ministerio del Interior, para por las llamadas 'devoluciones en caliente'. Tras agradecer a las autoridades del país vecino "los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad", se ha acordado "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta", algo que ha confirmado Marruecos. El pacto ha provocado el enfado de los socios de Sumar, contrarios a este tipo de medidas.

La llegada en los últimos días de cerca de 2.000 personas a Ceuta a nado se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece que la disposición adicional décima de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se recoge la figura de las 'devoluciones en caliente', no permite devolver inmediatamente a quienes sean interceptados en el mar, cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla, sino solo a aquellos que intenten superar elementos de contención fronterizos, como la valla. Así, en el caso de este jueves, se podría producir la devolución de gran parte de la gente que ha saltado la valla, como ya ocurrió en mayo de 2021 cuando 10.000 personas entraron en la ciudad tras la crisis política entre el gobierno español y el marroquí.

La emergencia

En la conversación, en la que Vivas insistió a Sánchez "con total claridad y crudeza" la gravedad de la situación, no convenció al presidente de activar la emergencia nacional. Según explican fuentes gubernamentales la normativa estatal de protección civil "no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos para su gestión", por lo que "no es posible la activación de este mecanismo".

Vivas no piensa lo mismo y así se lo ha hecho saber a Sánchez, asegurando que ellos piden la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, y no a una declaración de emergencia en el ámbito de la protección civil, como las que se han activado con los incendios en Madrid o Ávila.

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Además, el presidente de la ciudad de Ceuta ha reclamado un incremento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para proteger la frontera y mantener la seguridad en la ciudad. Una petición que también ha llegado desde los sindicatos policiales. Y que se produjo al final del día con el envío de más agentes de la Benemérita, de la Policía Nacional e incluso del Ejército a la frontera.

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