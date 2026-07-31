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Crisis migratoria

Al menos 15 migrantes logran entrar en Melilla en una segunda noche de presión

El dispositivo permanece preparado para responder a los distintos escenarios que puedan producirse, adaptando la respuesta operativa en función de la evolución de la situación

Agentes marroquíes abortan intentos de entrada a Melilla en diferentes puntos de la valla.

Agentes marroquíes abortan intentos de entrada a Melilla en diferentes puntos de la valla. / Jose Manuel Giner Gutierrez / EFE

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EFE / EP

Melilla

Al menos una quincena de migrantes ha logrado acceder a Melilla de forma irregular en la segunda noche consecutiva de presión migratoria sobre la ciudad autónoma, con intentos en diferentes puntos del perímetro fronterizo, como ya sucediera este jueves.

Según ha podido observar EFE, los migrantes han conseguido entrar a Melilla en una zona de la valla comprendida entre el cementerio musulmán y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde han sido interceptados por numerosas patrullas de la Guardia Civil.

Posteriormente, los migrantes han permanecido tumbados en grupo en el arcén de la carretera de circunvalación, rodeados de agentes a uno y otro lado para evitar su huida.

La actuación ha sido observada en la distancia por algunos de los usuarios del CETI, que tenía sus puertas cerradas en ese momento de la noche, pasadas las nueve de la noche.

Fuentes policiales han informado a EFE de que este viernes se están produciendo varios intentos de entrada por diferentes puntos del perímetro y el dique sur, al igual que la noche anterior, en una nueva noche de tensión y sirenas de los coches patrulla en la valla.

La pasada noche se produjeron un total de 130 entradas irregulares en Melilla, 84 de ellas de menores de edad, que han elevado a 260 el número de acogidos en los centros de protección de la ciudad, más del triple del límite máximo establecido en la declaración de contingencia migratoria.

La Delegación del Gobierno ha informado de que las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado en la tarde de este viernes los intentos de entrada irregular de varios grupos de migrantes que han intentado aproximarse sin éxito a diferentes puntos del perímetro y la frontera de Melilla.

La Policía interviene en el CETI de Ceuta

Decenas de personas esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes. 30 JULIO 2026 Europa Press 30/07/2026. Europa Press;category_code_new;

Decenas de personas esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). / Europa Press / Europa Press

En Ceuta, por su parte, la Policía Nacional se encuentra desplegada en el acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de que cientos de personas de origen magrebí y subsahariano intentaran acceder a la fuerza, según ha podido comprobar Europa Press.

Cinco furgones del Cuerpo policial se han desplazado al centro de acogida para atender el aviso recibido desde el interior de las instalaciones, donde los trabajadores han tenido que ponerse a salvo al comenzar las trifulcas en el exterior.

La situación no ha sido controlada al completo, según han asegurado fuentes policiales a Europa Press, aunque los efectivos han logrado alejar de la puerta de acceso a los migrantes.

El CETI se encuentra saturado desde hace varios días. Este jueves ya albergababa a un millar de personas, pese a tener 512 plazas. En sus inmediaciones acampan desde ayer otros mil inmigrantes.

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Sobre las 21.45 horas de este viernes, el número de personas fuera del centro de acogida se ha reducido. Quedan apenas 400, muchos de ellos origen subsahariano que están en los alrededores de la carretera ascendente que conduce al CETI.

Fuente: El Periódico

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