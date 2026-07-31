Interior asegura que han salido de Ceuta cerca de 48.300 migrantes de los 50.000 que entraron

Las imágenes de familias enteras, jóvenes, mujeres y niños sorteando por mar y por tierra la valla que separa Ceuta de Marruecos habrían supuesto ya la entrada de cerca de 50.000 personas en la ciudad autónoma desde la madrugada del jueves, según fuentes del Ministerio del Interior. No obstante, aseguran que cerca de 48.300 migrantes, ya habrían abandonado el territorio español de manera voluntaria a lo largo de la mañana y hasta las 18:00 horas.

Con la frontera cerrada y el Ejército desplegado para dar ayuda a la Policía Nacional y la Guardia Civil, los migrantes han seguido entrando a nado durante toda la noche de este viernes, aunque en menor medida. En total, se calcula que podrían ser cerca de 50.000 personas las que han llegado desde la madrugada del 30 de julio. Una cifra que el Gobierno de ceuta ha elevado a cerca de 60.000.

No obstante, desde primera hora de este viernes, cientos de personas que entraron forma masiva en las últimas horas han empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo. Según los cálculo de Interior, a las 18:00 horas ya habían abandonado España cerca de 48.300, lo que implicaría que solo quedan unos pocos miles de migrantes en la ciudad. La marcha de los jóvenes ha sido bastante rápida. En torno a las 13:00 horas ya habían salido 25.000 y a las 15:30 la cifra ascendía a 37.500.

Ante elevado volumen de migrantes que iban llegando a lo largo del día de ayer a la frontera, el Gobierno terminó activando al Ejército a última hora de la tarde y ya entrada la noche decidió el cierre de la frontera, algo que le había exigido ya al medio día el presidente de la ciudad ceutí, Juan Jesús Vivas, con el respaldo de todos los partidos que están en la Asamblea de Ceuta. "En este momento en la Comandancia General de Ceuta hay 3.000 militares que pertenecen a distintas unidades", ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los motivos

Desde hace una semana, al menos, están activas en las redes sociales marroquíes las llamadas, arengas o alecciones subliminales a moverse a España. En esos anuncios, el 30 de julio era la fecha fijada como límite para poder entrar en el país. En algunos post de redes sociales han aparecido madres preocupadas por la marcha de sus hijos, como en este de madres de una localidad del sur del país: "Las familias están preocupadas por sus hijos. Se marcharon y no han tenido noticias de ellos".

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Tanto las autoridades españolas como las marroquíes vinculan este episodio sin precedentes a la sentencia del Tribunal Supremo que establece que la disposición adicional décima de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se recoge la figura de las 'devoluciones en caliente', no permite devolver inmediatamente a quienes sean interceptados en el mar, cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla, sino solo a aquellos que intenten superar elementos de contención fronterizos, como la valla.

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