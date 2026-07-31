Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Llegadas a Ceuta

La Junta de Andalucía exige al Gobierno que restablezca "en el menor tiempo posible" la normalidad en Ceuta y Melilla

La Junta expresa su preocupación la situación en las ciudades autónomas y reprocha al Ejecutivo central su "tardanza en reaccionar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019. / Julio Muñoz / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo

SEVILLA

La Junta de Andalucía ha expresado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta ante la "grave situación" que atraviesa la ciudad autónoma y ha exigido al Gobierno de España que actúe para restablecer la normalidad tanto en Ceuta como en Melilla.

En un comunicado, el Ejecutivo andaluz asegura que, "según los datos oficiales", unos 50.000 migrantes han cruzado de manera irregular la frontera de Ceuta durante las últimas 24 horas. La Junta considera que el Gobierno ceutí se está viendo obligado a afrontar una situación "insostenible en el ámbito social y de la seguridad".

El Gobierno andaluz traslada además su "preocupación" por lo que ocurre en Melilla, donde sostiene que también se están produciendo "entradas masivas de inmigrantes sin control".

La Junta lamenta asimismo "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le exige que asuma su "obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España", así como de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Noticias relacionadas

El comunicado reclama al Ejecutivo central que restablezca la normalidad en ambas ciudades autónomas "en el menor tiempo posible". La Junta advierte del riesgo de que la prolongación de la crisis pueda dar lugar a "sucesos que alteren la convivencia pacífica" en Ceuta y Melilla.

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
  2. Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
  3. Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
  4. Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
  5. San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
  6. La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación
  7. Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
  8. El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio

La falta de transparencia y de mano de obra, los grandes problemas de la uva en Tierra de Barros

La falta de transparencia y de mano de obra, los grandes problemas de la uva en Tierra de Barros

La mujer fallecida en un accidente de tráfico era una emigrante de Rosalejo que se fue a Barcelona

La mujer fallecida en un accidente de tráfico era una emigrante de Rosalejo que se fue a Barcelona

Vídeo | Un proyecto del IMEX ayudará a buscar empleo a 180 mujeres migrantes en Extremadura

Del fuego a los brotes verdes: las cicatrices del incendio de Jarilla, un año después

Del fuego a los brotes verdes: las cicatrices del incendio de Jarilla, un año después

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Vídeo | El piloto de drones de Calamonte

El águila imperial ibérica se recupera en España y ya supera los 1.000 ejemplares

El águila imperial ibérica se recupera en España y ya supera los 1.000 ejemplares

Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz

Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
Tracking Pixel Contents