El presidente de Ceuta critica la "insuficiente" respuesta del Gobierno y asegura que son 60.000 las personas que han entrado

"Tardía e insuficiente". De esta manera ha calificado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde este pasado jueves. Tras la visita del jefe del Ejecutivo y su posterior comparecencia, en la que ha tildado la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", Vivas ha asegurado que la situación es "absolutamente insostenible" y ha elevado a 60.000 las personas que han entrado de manera irregular a Ceuta, pese a que fuentes del Ministerio del Interior lo mitan a 50.000.

Rodeado por los portavoces de todos los partidos presenten en la Asamblea de la ciudad autónoma, Vivas ha asegurado que esta cifra de 60.000 personas es igual al 70% de la población ceutí y que de extrapolarlo al territorio peninsular sería como si entraran 34 millones de personas. "Evidentemente, esta es una cifra que es imposible de asimilar y está más que justificada la sensación de la ciudad de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono", ha dicho.

Al contrario de Sánchez, que se ha mostrado muy cauto en su intento por no señalar a Marruecos como instigador de esta crisis, el presidente ceutí ha señalado claramente al país vecino. "En mayo de 2021 ya comprobamos cómo las autoridades marroquíes eran capaces de utilizar a sus ciudadanos para presionar a España, para desestabilizar a Ceuta y generar inquietud en nuestra población. Ha vuelto a ocurrir ahora, en julio de 2026", ha dicho.

Vivas ha asegurado que se trata de un "comportamiento que merece el más rotundo rechazo y condena". En línea con Sánchez, pero elevando un poco más el tono, ha denunciado que se trata de "un acto de hostilidad a España y a Europa" y de una "inaceptable manipulación de la población con fines políticos". A este respecto, ha asegurado no estar decepcionado con las palabras del presidente del Gobierno, sino con sus actuaciones. "Vamos a estar pendientes de si se cumple una intervención enérgica, decidida e inmediata por parte del Gobierno", ha apuntado.

Medidas y propuestas

En concreto, el presidente ceutí ha puesto sobre la mesa media decenas de medidas que considera necesarias para enfrentar la crisis actual. Primero, el retorno inmediato de las personas que han entrado en la ciudad, algo que Sánchez ha dicho que ya está en marcha. Después, garantizar la seguridad de los ciudadanos y atender la emergencia humanitaria. En cuarto lugar, reparar los daños económicos sufridos por los comerciantes, una cuestión que el Gobierno estudiará. Y, por último, conseguir el apoyo de la Unión Europea.

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"Creo que hace falta sacar lecciones de carácter estructural de este episodio. Esto ha puesto de manifiesto una extrema vulnerabilidad de nuestra ciudad y creo que es de carácter estructural, lo que requiere de medidas estructurales en materia de infraestructuras, medios y de normativa para que estas situaciones no se vuelvan a producir", ha sostenido Vivas antes de señalar que es "absolutamente importante" en este proceso la implicación de la Unión Europea.

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