Sánchez acusa a varios gobiernos europeos de atacar a España y pide una reunión de urgencia de ministros de Interior

"Egoísta" e "ilegal". Así ha calificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la reacción de Italia ante la crisis migratoria en Ceuta. Lo ha expresado de esta forma en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en la que ha trasladado la preocupación de su Ejecutivo por la respuesta de "algunos gobiernos europeos", como Italia, que han optado por "atacar a España" y "pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen".

Sánchez ha atribuido esta actitud a "prejuicios, noticias falsas, ignorancia" o directamente "intereses políticos", y ha recordado que el número de entradas irregulares por la frontera Sur de España "es la mitad de las registradas, por ejemplo, en Italia" en los últimos cinco años. También ha explicitado que Ceuta "no forma parte del Espacio Schengen", que ya "casi no quedan migrantes irregulares sin retornar" y que "España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea".

Por todo ello, el presidente español ha reclamado una reunión por videoconferencia urgente del Consejo de la Unión Europea para "establecer una respuesta común ante situaciones de esta naturaleza". "La seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros", recuerda Sánchez en la misiva, que no obstante ha señalado que "la mayoría" de los países europeos han mostrado su "apoyo" a España.

Sánchez se ha expresado así después de que Georgia Meloni amenazara este viernes con cerrar el espacio Schengen. "Las imágenes que llegan de Ceuta son impresionantes. Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos preparados para intervenir incluso con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", dijo la primera ministra italiana.

Unas declaraciones que, para Sánchez, son contrarias al derecho europeo, al derecho humanitario y a los "principios de solidaridad" que "unen" a los países comunitarios, así como a "los intereses a largo plazo de Europa y al sentido común más elemental". Además, en la misma carta, el presidente ha sacado pecho de la política migratoria impulsada por su Gobierno, y ha asegurado que "ha permitido reducir drásticamente las llegadas irregulares" en España y la ha posicionado como "la segunda frontera exterior más segura de la UE".

La respuesta de la Comisión

Por su parte, Von der Leyen ha celebrado que la "gran mayoría" de las cerca de 70.000 personas que estos últimos días han cruzado de manera irregular a Ceuta han regresado a territorio marroquí y ha destacado que ninguna de ellas ha llegado a la península ni al resto de la UE. La presidenta de la Comisión Europea se ha referido a esto como una "buena noticia" y ha agradecido a las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes por el "trabajo efectivo" que han desplegado.

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"Ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE. Esto demuestra por qué el control de nuestras fronteras europeas es tan importante. Tenemos un sistema sólido en vigor", ha defendido Von der Leyen, a pesar de resaltar que "necesita ser fortalecido aún más". Además, ha confirmado que participará en la videoconferencia que ha pedido Sánchez -y otros líderes europeos- para evaluar lo sucedido. "Combatir la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida", ha rematado.

Fuente: El Periódico