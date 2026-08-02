Ayuso acusa a los bomberos en huelga de "intoxicar" durante los incendios: "Han tenido poca sensibilidad"

En plena fase de reconstrucción de la Sierra Oeste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha respondido con dureza a las críticas de un sindicato de bomberos sobre la inversión en prevención de incendios. En este sentido, Ayuso ha rechazado las acusaciones y ha censurado a los efectivos en huelga por, según sus palabras, "intoxicar" durante los peores momentos de la emergencia.

La dirigente autonómica ha respondido así, desde Pelayos de la Presa, a las críticas de un sindicato de bomberos que sostiene que la Comunidad de Madrid dejó de invertir cerca de 38 millones de euros en prevención de incendios y que esa falta de inversión pudo afectar a la capacidad de extinción.

"Tendrían que haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, jugándose la vida en primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles", ha lamentado Ayuso. "Decir que ellos lo hubieran resuelto es mentir enormemente y, además, ayudar poco en estos momentos", ha añadido.

La presidenta madrileña ha defendido que el incendio registrado en la Sierra Oeste tuvo una magnitud "nunca vista", marcada por la confluencia de varios focos, el viento y unas condiciones que, según ha señalado, obligaron incluso a recurrir a medios extranjeros. "Todos hemos vivido este incendio que ha sido de una magnitud nunca vista, con una situación además de aires, de unión de tres fuegos de tres comunidades", ha apuntado.

Ayuso ha asegurado que el 80% de los fuegos en la Comunidad de Madrid quedan en conatos y ha defendido que el Ejecutivo regional ha aumentado "año a año" tanto la plantilla como los recursos destinados a la extinción. En este sentido, ha cifrado en casi 53 millones de euros el presupuesto de este año para el Plan Infoma y ha subrayado que Madrid es, según sus palabras, "la región europea que más invierte en extinción de incendios por hectárea".

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"Por eso, además, ayudamos a otros fuegos. Lo hicimos en Almorox, lo hacemos en Guadalajara", ha señalado, antes de rechazar las acusaciones del sindicato. "No les doy la razón y sí creo que han tenido poca amabilidad y sensibilidad con sus compañeros", ha concluido.

El Gobierno regional estudia medidas contra el personal en huelga

Las declaraciones de Ayuso llegan después de que el Gobierno regional anunciara la semana pasada que iba a estudiar "todas las vías jurídicas y administrativas" contra el "1%" del personal laboral del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid que se encuentra en huelga.

El Ejecutivo autonómico consideró entonces "inadmisible" que, en plena emergencia de interés nacional, un reducido grupo de personal laboral del Infoma mantuviera, a su juicio, una "estrategia de chantaje" destinada a condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento de los servicios de emergencia.

Según la Comunidad de Madrid, se trata de 60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 trabajadores que prestan servicio en la región. El Gobierno autonómico respondía así a las reclamaciones de un grupo de bomberos forestales que denunció encontrarse "sin vehículos" en la Dirección General de Emergencias para acudir al lugar de prestación del servicio.

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Ayuso ha enmarcado sus declaraciones en la visita a Pelayos de la Presa, uno de los municipios más afectados por los incendios de la Sierra Oeste, donde la Comunidad de Madrid ha iniciado ya las primeras labores de limpieza y reconstrucción tras el avance de las llamas.

Fuente: El Periódico de España