Crisis migratoria
Así es la barrera neumática flotante instalada en Ceuta: una defensa marítima para frenar la inmigración a nado
La instalación se extiende 500 metros mar adentro, con un 1 metro de profundidad y sobresaliendo hasta 70 centímetros sobre el nivel del mar
Jan Magarolas
El Gobierno español da por finalizada la instalación de la barrera disuasoria en el espigón de El Tarajal, en la frontera marítima sureste de Ceuta con Marruecos. Este aparato, de medio kilómetro de longitud, tiene el objetivo de evitar nuevos episodios de inmigración masiva por nado, como el ocurrido esta semana, cuando en pocas horas entraron a la ciudad autónoma entre 50.000 y 60.000 personas por el mar.
Fuentes del Ministerio de Interior indican que la protección de dichas barreras pertenecerá a partir de ahora a la Guardia Civil, a través del canal intermedio de navegación y con el objetivo de garantizar que se lleven a cabo las labores de mantenimiento y conservación precisas.
500 metros de PVC flotante
La instalación consta de 500 metros de longitud mar adentro y hasta 1 metro de profundidad sumergido en el mar. La parte que sobresale tiene entre 30 y 70 centímetros por encima del agua y un sistema de flotación interna. La instalación ha ido a cargo de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), a partir de varios tramos de 25 metros cada uno, unidos entre sí por asas de manejo.
La barrera también está ancorada al fondo del mar mediante lastres y chapas de refuerzo para el fondeo y supone una prolongación no estructural del espigón de El Tarajal, cuya valla cuenta con 6 metros de altura y unos 100 metros de longitud.
La instalación de la barrera de contención, que actúa de defensa marítima para evitar entradas de inmigración a nado a territorio español, se completa con una primera línea de boyas fondeadas, colocadas entre el dique flotante y las aguas marroquíes. Estas, instaladas en los primeros metros junto a la playa, han sido proporcionadas por la Armada española.
El Gobierno ha decidido instalar la barrera neumática de acuerdo con una sentencia de septiembre de 2024 del tribunal de Ceuta que establecía que no era posible aplicar devoluciones en caliente a aquellos inmigrantes que fueran interceptados llegando a nado a territorio español, y que solo eran aplicables a quienes entraban "superando elementos de contención fronterizos", según otra sentencia del Tribunal Supremo.
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Fuente: El Periódico
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