El Gobierno sitúa la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100

El Gobierno cifra en 72 el número de personas que han fallecido en esta crisis migratoria que vive Ceuta y que tuvo el pasado jueves su punto álgido cuando, además de la entrada de cientos por el mar a nado, miles lo hicieron por la frontera terrestre ante la impotencia de los agentes de la Guardia Civil del puesto de El Tarajal. Aunque fuentes de la ciudad autónoma consultadas por EL PERIÓDICO hablan de más de un centenar.

El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, compareció ante los periodistas y aportó también el dato de efectivos militares y policiales desplegados en Ceuta para recobrar la normalidad. “Seguimos trabajando, aunque soy consciente de que queda mucho camino por recorrer”, admitió Pérez.

En concreto, según el delegado, el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado – Policía Nacional y Guardia Civil- se ha “pasado de 696 agentes en la ciudad a 1.042, un aumento del 33,3%”. A los que hay que sumar a las Fuerzas Armadas que se activaron y movilizado 2.000 efectivos. “Durante estos días, en Ceuta, hemos tenido casi 3000 agentes para volver a la normalidad y permanecerán el tiempo que sea necesario”, aseveró.

Sin información

Pérez ofreció un relato de lo ocurrido en los últimos días en Ceuta para, igual que admitió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificar que no se actuase ante la llegada masiva de migrantes aludiendo a que no tenían información de ello.

“La situación cambió radicalmente esa misma mañana” del jueves, cuando “vivimos momentos de incertidumbre”. “Desde entonces no hemos otra hecho otra cosa que trabajar 24 horas al día” para contrarrestar lo que fue, dijo, “una clara violación de nuestra integridad territorial”. “Se activaron en el primer minuto, desde esta delegación, todos los recursos del Estado para enfrentarla”.

El despliegue

Según Pérez, “en ese primer momento” ya se trasladó a Interior y a Presidencia detalles de la situación cuando ya entraban a miles por la frontera terrestre. “Ese mismo jueves llegaron unidades de la UIP (Policía Nacional), tres, desde Sevilla, también se sumaron de la UIP Central y de Málaga hasta alcanzar 225 efectivos desplegados en tareas de seguridad ciudadana”.

“También 60 efectivos de la Guardia Civil de la Agrupación de Reserva y Seguridad” así como 30 agentes más que se sumaban a los 33 que hay en la ciudad, y dos grupos de buceadores que son ocho efectivos. Además de los efectivo del barco Duque de Ahumada, “la embarcación más importante y más grande que tiene la Guardia Civil dotada con 12 guardias civiles más”.

Despliegue que dijo se reforzó también con patrones de embarcación, mecánicos marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo de la Guardia Civil hasta el total de 1042 efectivos de las FCSE.

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El delegado no se olvidó de la Policía Local, que no es de su competencia, pero que “también ha estado en la calle apoyando y realizando un gran trabajo”, si bien no quiso dar explicaciones de por qué agentes locales están también trasladando a migrantes a la frontera asumiendo competencias de Extranjería que no les corresponde.

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