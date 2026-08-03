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Crisis en Ceuta

Feijóo califica de "paria" a Sánchez y duda de que el CNI no supiera de la avalancha sobre Ceuta

Feijóo cuestiona la falta de reacción de España ante la crisis migratoria y la publicación de un vídeo de Sánchez en TikTok

Feijóo, este fin de semana en Ceuta

Feijóo, este fin de semana en Ceuta / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió de nuevo este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tildó de "paria" en una entrevista en Telecinco, al tiempo que mostró sus dudas sobre que realmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supiera con antelación de la avalancha migratoria sobre Ceuta, que ha causado ya casi noventa muertos en la ciudad autónoma, que desde el jueves pasado recibió inmigrantes en un número equivalente al 60% de su población.

El líder de la oposición se refirió en la cadena de Mediaset a la falta de explicaciones por parte del régimen de Mohamed VI y lamentó la inacción con la que a su juicio se ha manejado el Ejecutivo central en este asunto. "Marruecos de momento no ha dicho nada, y tampoco se le están pidiendo explicaciones", aseguró al respecto.

Feijóo fue muy tajante al mostrar su incredulidad sobre la supuesta ignorancia de los servicios de inteligencia de España ante lo ocurrido a través del paso de El Tarajal, por donde pasaron hasta 60.000 personas desde Castillejos a la ciudad autónoma española. "Yo no me creo que una masa de sesenta mil o setenta mil personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida... es que nadie se lo cree", sentenció.

El presidente del PP consideró un "paria" a Sánchez tras las críticas de muchos primeros ministros de la Unión Europea, entre ellos y singularmente la jefa del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni. "La frivolidad con la que se tratan las cosas en nuestro país, la actuación del señor Sánchez, de la ministra de Defensa [Margarita Robles] evidentemente en un país normal, en un país europeo, pues ya no estarían en sus cargos", afirmó Feijóo, quien en tono severo pidió que se trasladase con toda crudeza que España "ha sido invadida".

El líder de los populares, además, no quiso perder la ocasión de afear a Pedro Sánchez que este fin de semana, en plena crisis, publicase en la red social Tik Tok un vídeo dando a conocer a sus seguidores su lista de canciones preferidas para el verano.

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Fuente: El Periódico

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