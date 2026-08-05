Memoria Democrática
Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento
El presidente del Gobierno asegura que su lucha "nunca será en vano" ni caerá en el olvido
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE han rendido homenaje a las Trece Rosas al cumplirse este miércoles el 87 aniversario de su fusilamiento y cuyo recuerdo consideran un compromiso con la verdad y la justicia.
Las Trece Rosas son trece jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de acabar la Guerra Civil, en la tapia del cementerio de la Almudena tras ser acusadas por la dictadura de Francisco Franco de rebelión.
Sánchez se ha hecho eco en la red social X del mensaje que a su vez ha publicado en ella el PSOE con motivo de este aniversario.
Los socialistas subrayan que fueron asesinadas en la dictadura franquista por defender una sociedad más justa, igualitaria y en libertad.
"Recordarlas -añaden- es defender la ley de Memoria Democrática y el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
Asimismo, aseguran que la lucha de las Trece Rosas nunca será en vano y sus nombres nunca se borrarán de la historia.
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