El eclipse que unirá a millones de personas… y el pequeño gesto que puede marcar la diferencia

Un espectáculo que merece ser visto con seguridad

La emoción de ver desaparecer el Sol no debe hacer olvidar una regla básica: nunca hay que mirar directamente al astro sin la protección adecuada. Incluso cuando el eclipse está en marcha, la radiación solar puede provocar lesiones irreversibles en la retina. La única forma segura de observar las fases parciales del eclipse es utilizando gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Antes de usarlas conviene revisar que los filtros no presenten arañazos, perforaciones o dobleces, ya que cualquier deterioro reduce su capacidad de protección.

En el breve instante de la totalidad —cuando la Luna cubra completamente el Sol y solo en las zonas donde ese fenómeno sea completo— será posible contemplarlo a simple vista durante unos minutos. Sin embargo, en cuanto reaparezca el primer destello de luz solar será imprescindible volver a colocarse las gafas.

Compartir este momento con niños convierte la experiencia en una auténtica lección de ciencia al aire libre, pero también exige extremar la vigilancia para que la observación sea completamente segura.

Después del eclipse empieza otra historia

Cuando el cielo recupere su luz habitual y las fotografías ocupen las redes sociales, quedará una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué hacer con las gafas del eclipse?

La respuesta también habla de cómo queremos vivir este tipo de acontecimientos.

Si las gafas siguen en perfecto estado y los filtros no presentan daños, lo más recomendable es guardarlas cuidadosamente. España vivirá una oportunidad excepcional en los próximos años: tras el eclipse total de 2026 llegarán otro eclipse total, el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028. Un auténtico "trío ibérico" que difícilmente volverá a repetirse en décadas.