'Un lugar tranquilo', la saga de terror ideada por John Krasinski, regresa a los cines en forma de precuela en un fin de semana en el que coincidirá con el estreno de 'Kind of kindness' -la nueva colaboración de Yorgos Lanthimos y Emma Stone-, el primer capítulo de la saga western de Kevin Costner o 'El Amigo de Todos', de José Antonio Quirós.

Lupita Nyongó acorradala en un 'Un lugar tranquilo, día 1'

Lupita Nyong'o y Jospeh Quinn encabezan el reparto de 'Un lugar tranquilo día 1', precuela de la saga de terror creada por John Krasinski, ahora con Michael Sarnoski ('Pig') como director.

Juntos se enfrentan al caos en Nueva York por la llegada de unos monstruos y a una carrera contrarreloj para escapar en un filme que ahonda en los orígenes del mundo apocalíptico que describe con nuevos personajes.

Lanthimos y Emma Stone repiten tándem en 'Kinds of kindness'

Tras ganar el Óscar por 'Pobre criaturas', Emma Stone vuelve a ser dirigida por Yorgos Lanthimos en esta fábula dividida en tres partes que retrata el absurdo de las relaciones de poder que rigen al ser humano.

Willem Dafoe y Jesse Plemmons completan el reparto, el mismo en las tres historias. La primera está inspirada en 'Calígula', sobre un hombre todopoderoso; la segunda, sobre un policía aterrado por la desaparición de su mujer; y la tercera gira en torno a una secta con un peligroso líder espiritual.

Kevin Costner estrena su saga americana

Kevin Costner desveló en Cannes que había hipotecado sus cuatro casas para financiar este proyecto, una crónica sobre la conquista del oeste americano dividida en cuatro entregas -ahora se estrena la primera- y que ha dirigido, coescrito y protagonizado junto a Sienna Miller.

Costner vuelve a dirigir por primera vez desde 'Open Range' (2003) y revisita la América de "Bailando con lobos", su éxito de taquilla y debut como director en 1990. El segundo episodio se estrenará en agosto.

Una comedia que ilumina lo más oscuro de las familias

El director Dani de la Orden explora las contradicciones de "una familia que no sabe quererse" en su película 'Casa en llamas', una comedia dramática coral que cuenta en su reparto con Emma Vilarasau, Enric Auquer, Macarena García y Alberto San Juan, entre otros.

Vilarasau es la matriarca de una familia burguesa que hace tiempo que está desperdigada, pero se reúnen por una ocasión especial en la casa de veraneo en Cadaqués (Girona), donde aflorarán todo tipo de tensiones y secretos.

'Invasión', extraterrestes en una España del futuro

Tres historias paralelas en una España futurista y con invasiones extraterrestres marcan la trama de este filme dirigido por David Martín Porras y que cuenta en su reparto con María Adánez, Claudia Salas, Álvaro Rico y Fran Berenguer.

Se basa en la obra de teatro homónima de Guillem Clua. Dos prisioneros de bandos contrarios encerrados en una celda, tres soldados refugiados en una fábrica y un matrimonio de científicos a solas con un extraterrestre deberán aprender a confiar en el enemigo para sobrevivir.

'Detectice Conan', un anime con muchos seguidores

Dirigida por Yuzuru Tachikawa, 'Detective Conan: million dollar pentagram' se basa en una de las historias de la serie popular manga de Gosho Aoyama y fue la película con mayor recaudación en el año de su estreno en Japón.

El detective más famoso de Japón se encuentra ante un nuevo caso cuando en una multitudinaria feria celebrada en un nuevo complejo turístico en Tokio se produce una gran explosión.

'Shayda', una mujer iraní en busca de una nueva vida

Con Cate Blanchett como productora y Zar Amir Ebrahimi como protagonista, la ópera prima de la iraní Noora Niasari está basada en sus vivencias de infancia.

La película, Premio del Público del Festival de Sundance, narra la historia de una mujer iraní refugiada en un centro de acogida para mujeres maltratadas en Australia, con su hija Mona, de 6 años, tras huir de su marido y solicitar el divorcio.

'On the go', cine "underground" premiado en Locarno

María Gisèle Royo y la también actriz y cantante Julia de Castro debutan en la dirección con 'On the go', una 'road movie' que rinde homenaje a 'Corridas de alegría' (1982) de Gonzalo García Pelayo y en la que suena la música de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Milagros es una DJ en la treintena pendiente de una cita en una clínica de fertilidad; Jonathan (el Omar Ayuso de 'Élite'), su mejor amigo enganchado a Grindr, y la misteriosa Reina de Triana (Chacha Huang) experimentan toda clase de aventuras a bordo de un Chevrolet blanco.

'Big boys', el despertar de la adolescencia

El director Corey Sherman aborda temas universales de identidad, autoestima y la lucha por encontrar un lugar en el mundo en esta historia que explora las complejidades de la adolescencia y la importancia de los referentes.

'Third week', segundas oportunidades en Nueva York HIRD

El tercer largometraje del guionista y director catalán Jordi Torrent es un drama intimista sobre segundas oportunidades ambientado en Nueva York. Alvin, un hombre en libertad provisional que trabaja en una fábrica metalúrgica, debe liquidar una fianza para evitar volver a prisión.

'El amigo de todos', el nazi que se refugió en Asturias

José Antonio Quirós rastrea en este documental la figura de Auke Bert Pattist, un nazi que perteneció a las Waffen SS y huyó a España después de la II Guerra Mundial, donde se estableció en Asturias. La historia nace de los recuerdos de un niño fascinado por aquel hombre que frecuentaba el bar de sus padres.

'Rehana', un filme de Bangladesh que compitió en Cannes

Una profesora adjunta en un hospital universitario intercede a favor de una alumna que ha sufrido un abuso en este filme de Abdullah Mohammad Saad, la primera película de Bangladesh que ha competido en la Sección Oficial de Cannes.