Estrenos de cine
Crítica de 'Los Súper Elfkins': duendes de verano
Quim Casas
'Los Súper Elfkins'
Dirección: Ute von Münchow-Pohl
Animación
Año: 2024
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★
Cuando, al comenzar la película, la duendecilla Elfie y dos de sus amigos vuelan en una cometa y acaban chocando estrepitosamente contra un contenedor de basura, otro duende se preocupa por si se habrán roto los sombreros, no por el daño físico que puedan haberse hecho. Los vistosos y puntiagudos sombreros rojos dan entidad a estos simpáticos personajes –¿qué duende, elfo o criatura similar de una película de animación para niños o adultos no lo es? – que además son tan buenos que ayudan a la especie humana; en este caso, a una agotada costurera y a una hija que no cree en los duendes. El destinatario del producto es puramente infantil. No hay coartada para padres y madres. O quizá sí, porque 'Los Súper Elfkins', secuela de otra cinta de animación alemana de 2019, tiene desde la primera escena alguna referencia a 'Misión: Imposible', y no sé si los más pequeños son fervorosos seguidores de las andanzas de Tom Cruise como Ethan Hunt.
El hábitat de los pequeños protagonistas es como una caja de muñecas gigante, el estilo de animación es bonito y blando, cuenta con algunas situaciones ilustradas con dibujos más propios de 'cartoon' y unos 'elfkins' distintos, menos tradicionalistas y más retro-futuristas, le ponen algo de pimienta a la cinta. La chiquillada, encantada. De eso se trata.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en Badajoz: el termómetro marca 45,5 grados y la Aemet advierte de 'riesgo extremo
- Tres arquitectos recuperan su sitio «glorioso» en la historia de Badajoz
- Arde un camión de bomberos y desalojan a varias familias durante el incendio entre La Banasta y Las Vaguadas en Badajoz
- La Virgen de la Consolación de Badajoz saldrá en procesión por su 15º aniversario
- Los bares de Badajoz cierran a mediodía por el calor
- Campos pide disculpas por entrar en la Torre de Los Almendros con amigos durante la procesión de la Virgen
- ¿Un McDonalds en el centro de Badajoz? Estos son los rumores para el local que dejará Sfera
- Aparece en buen estado el menor de Badajoz fugado del centro de acogida de menores de Olivenza