¿Qué pasó en la primera parte de 'La navidad en sus manos'? Recuerda la película con este resumen antes de que llegue su secuela a Netflix

'La navidad en sus manos' fue uno de los estrenos navideños más comentados del cine español reciente, una comedia familiar que combina aventura, emoción y humor gamberro para reinventar la figura de Papá Noel en plena Gran Vía madrileña. La película, protagonizada por Santiago Segura y Ernesto Sevilla, parte de un accidente imposible que pone en jaque la Navidad y convierte a un delincuente despistado en el sustituto improvisado de Santa Claus. Con su secuela a punto de llegar a Netflix, y con la primera parte sin estar disponible en la plataforma, desde YOTELE repasamos la premisa de la primera entrega para situar al espectador antes del regreso de sus personajes.

La película arranca en Madrid durante la víspera navideña, cuando Papá Noel sobrevuela la ciudad con su trineo y se ve afectado por la intensa contaminación. En paralelo, Salva y Rafita, dos ladrones de poca monta a los que la Policía tiene más que fichados, huyen tras cometer un robo en un taller. En plena escapada, un accidente inesperado cambia el rumbo de la historia: ambos atropellan a Santa Claus sin saber muy bien cómo han acabado en esa situación. Los tres terminan en el hospital, donde nadie parece entender demasiado qué hace un señor vestido de rojo entre los pacientes.

Mientras tanto, Lucas —el hijo de Salva— lidia en el colegio con el acoso de varios compañeros y con la ausencia de un padre que falla más de la cuenta. El niño escribe una carta a Papá Noel deseando que Salva esté más presente en su vida, sin imaginar que Santa está encamado y con una pierna que le impide continuar su misión navideña.

Convencido de que no podrá repartir los regalos, Papá Noel intenta que Salva ocupe su lugar. Él lo toma por un loco… hasta que los renos empiezan a seguirle por toda la ciudad. A sus problemas se suma que su exmujer tiene nueva pareja y él está decidido a quedar por encima cueste lo que cueste. Cuando al fin acepta que ese señor del hospital es el auténtico Papá Noel, se abre ante él un encargo imposible que solo podrá completar con ayuda de Lucas.

Mientras Santa se dedica a contagiar espíritu navideño entre los pacientes, Salva y Rafita se ven entrenando para la gran noche. Pero hay una condición: los renos solo levantarán el vuelo si su sustituto entra en la lista de los “buenos”. Tras años de meteduras de pata, Salva intenta demostrar que puede cambiar, aunque sus buenas intenciones no siempre se traduzcan en buenos resultados. El punto de inflexión llega cuando Lucas comparte su decepción ante otra promesa incumplida. Salva cree haber arruinado definitivamente la relación con su hijo.

Todo cambia cuando el elfo de Papá Noel enseña a Salva la carta que Lucas escribió. Ese gesto le hace entender lo que está en juego. A partir de ahí, padre e hijo se embarcan juntos en la entrega de regalos alrededor del mundo, dejando incluso un mensaje de vuelta para el niño que acosa a Lucas en clase.

Con la Navidad salvada, Papá Noel recibe el alta y regresa al Polo Norte. Un año después, Salva y Rafita parecen haber dejado atrás sus delitos y disfrutan las fiestas rodeados de su familia.