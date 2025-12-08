'Una batalla tras otra' lidera las nominaciones a los Globos de Oro, en las que se cuela la española 'Sirat'

'Una batalla tras otra', el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Le sigue 'Valor sentimental', del noruego Joachim Trier, con 8; 'Los pecadores', de Ryan Coogler, con 7; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con 6, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española 'Sirat', dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

Por su parte, el cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Cynthia Erivo ('Wicked: For Good'), Emma Stone ('Bugonia') y Amanda Seyfried ('El testamento de Anne Lee') fueron nominadas al Globo de Oro a mejor actriz, según anunció este lunes la organización.

En esta categoría también están nominadas Rose Byrne por su papel en 'Si pudiera, te daría una patada' y Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'.

Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Jesse Plemons ('Bugonia'), Timothée Chalamet ('Party Supreme'), Lee Byung.Hun ('No Other Choice'), George Clooney ('Jay Kelly') e Ethyan Hawke ('Blue Moon') competirán por el Globo de Oro en la categoría a mejor actor en una película de comedia o musical.

'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'The Studio' son las candidatas al Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical.

'La diplomática', 'The Pitt', 'Pluribus', 'Separación', 'Slow Horses' y 'The White Lotus' recibieron este lunes una nominación al Globo de Oro en la categoría de mejor serie de drama.

'Adolescencia', 'All Her Fault', 'La bestia en mí', 'Black Mirror', 'Dying for Sex' y 'The Girlfriend' recibieron este lunes una nominación al Globo de Oro a mejor miniserie.