La animación bíblica y navideña 'El rey de reyes' brilla en la cartelera junto a la española 'Frontera'

Los estrenos de esta semana traen una taquillera película de animación muy adecuada para las fechas navideñas, 'El rey de reyes', que llega a los cines junto a propuestas españolas como 'Frontera', un drama histórico sobre el paso de refugiados judíos por los Pirineos para escapar de los nazis.

'El rey de reyes', animación bíblica y navideña

Esta película llega a las salas españolas tras lograr el mejor estreno de la historia en EE.UU. para una película bíblica animada, en su versión original con las voces de Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Roman Griffin Davis, Forest Whitaker, Ben Kingsley y Oscar Isaac.

Dirigida por el coreano Seong-ho Jang, presenta a Charles Dickens como narrador y personaje central en la historia, relatando la vida de Jesucristo a su hijo Walter como un cuento antes de dormir. A través de la imaginación, el niño camina junto a Jesús, en una historia llena de aventuras, ángeles, reyes malvados y milagros.

'Frontera', un drama histórico situado en los Pirineos

La catalana Judith Colell ('Elisa K') narra la historia de los 'pasadores' que ayudaron a cruzar los Pirineos a unas 80.000 personas que huían del nazismo entre 1943 y 1945, en una de las llamadas 'Rutas de la libertad', y cómo estos refugiados transforman un pequeño municipio de la comarca leridana del Pallars, en el que las heridas de la Guerra Civil española seguían abiertas. Protagonizada por Miki Esparbé, Bruna Cusí y Asier Etxeandia, entre otros.

'Roofman: Un ladrón en el tejado', comedia y romance

El estadounidense Derek Cianfrance ('Blue Valentine') dirige una mezcla de comedia y romance con esta peculiar historia real del delincuente Jeffrey Manchester, a quien da vida Channing Tatum ('Magic Mike'), junto a Kirsten Dunst ('El poder del perro'). Manchester robó en 45 McDonald’s, escapó de prisión, vivió durante 6 meses en un Toys 'R' Us y después trató de rehacer su vida.

'El canto de las manos', María Valverde refleja a Gustavo Dudamel

La actriz madrileña María Valverde se coloca por primera vez detrás de la cámara en este documental en el que, con su marido y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Gustavo Dudamel, refleja que la música, en sus propias palabras, tiene un poder transformador. 'El canto de las manos' sigue la preparación de la ópera Fidelio, de Ludwig van Beethoven, representada por primera vez en lengua de signos.

'El sendero azul', la huida de una mujer mayor

Dirigida por el brasileño Gabriel Mascaro, que recibió el Oso de Plata Gran Premio del Jurado en la 75ª Berlinale y el Premio del Jurado Joven a la Mejor Película de la Seminci, el filme es una crítica a la hiperproductividad del capitalismo y en ella se cuenta la huida por el Amazonas de Tereza (Denise Weinberg), una mujer de 77 años que recibe la notificación oficial del gobierno para trasladarse a una remota colonia de viviendas para jubilados. Completa el reparto Rodrigo Santoro (`300´, `Love Actually´).

'Balearic', terror y surrealismo

Dirigida por Ion de Sosa ('Espíritu sagrado'), en esta película de terror con toques surrealistas unos jóvenes que se han colado en la piscina de una lujosa casa son atacados por tres feroces perros que los mantienen prisioneros. Mientras tanto, unos vecinos se reúnen en una fiesta en una villa cercana para celebrar el comienzo del verano. En el reparto, Lara Gallo, Elías Hwidar, Ada Tormo y Christina Rosenvinge.

'Aro berria', comunidad tántrica en la Navarra de los 70

Irati Gorostidi documenta desde la ficción en 'Aro berria', su ópera prima, la comunidad tántrica Arco Iris, un colectivo aislado en las montañas navarras a finales de los años 70, donde decenas de jóvenes, entre ellos los padres de la directora, emprendieron una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.

'La vida fuera', un drama sobre Goliarda Sapienza

Protagonizada por Valeria Golino ('Rain Man'), Matilda de Angelis ('Dracula: A Love Tale') y la cantante y actriz italiana Elodie, esta película dirigida por Mario Martone ('Nostalgia') es la adaptación cinematográfica de la novela autobiográfica de Goliarda Sapienza 'L'università di Rebibbia', de 1983.

La autora fue una actriz, escritora, pensadora autodidacta y una voz adelantada a su época. Marginada durante años por su audacia literaria y su compromiso feminista, su legado ha adquirido en las últimas décadas una relevancia creciente, convirtiéndose en símbolo de resistencia y libertad creativa.

'Fragmentos', parejas que se miran al espejo

Una pareja de unos treinta años (Manuel Vega y Asia Ortega) y otra de cincuenta (Emma Suárez y José Luis García Pérez) funcionan como espejos enfrentados en esta película grabada en Lanzarote y dirigida por el mexicano Horacio Alcalá ('Finlandia') en la que se descubre que ni el tiempo ni la experiencia garantizan saber amar mejor.

'Queer Me', documental sobre el movimiento transfeminista

Irene Bailo Carramiñana dirige y protagoniza este documental en el que refleja desde sus primeros amores adolescentes hasta el descubrimiento de la comunidad queer de Toulouse. Irene explora su relación con las normas sociales y las del propio colectivo en este viaje vital, político y generacional que, a través de material de archivo, recuerdos personales y registro documental actual, construye una mirada íntima y coral del movimiento transfeminista desde la casa okupa TDB.

'Kontinental '25', sátira política del rumano Radu Jude

Esta sátira política rodada en 10 días con un teléfono móvil por el director rumano Radu Jude ('No esperes demasiado del fin del mundo') por falta de financiación, fue reconocida con el Oso de Plata al mejor guion en la última Berlinale. Narra la historia de cómo Orsolya, alguacila en Cluj (Transilvania), se tendrá que enfrentar a un dilema moral después de ejecutar el desahucio de un hombre que vive en un sótano que va a convertirse en hotel de lujo.

'Los misteriosos cuentos del manzano', animación checa

En esta película, tres niños, Tom, Susan y Derek, pasan la noche en casa de su abuelo. Para llenar el silencio tras la pérdida de su querida abuela, la cuentacuentos de la familia, los pequeños crean sus propias historias y descubren el poder de la imaginación.