'Los domingos' y 'Sirat' lideran las nominaciones a los Premios Goya 2026

No ha habido sorpresas con las nominaciones a los Premios Goya 2026, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona. Los domingos, el drama 'monacal' de Alauda Ruiz de Azúa que ha arrasado en los cines y ha cosechado algunas de las mejores críticas del año, y Sirat, producción del gallego Oliveer Laxe que está conquistando medio mundo, nominaciones a los Globos de Oro incluidas, son las películas que contarán con más posibilidades en la edición de los galardones de este año, con trece y once respectivamente. Una historia intimista, hecha de reuniones familiares a puerta cerrada y vocaciones religiosas en Euskadi, frente a una odisea expansiva en el inconmensurable desierto del Sáhara que también tiene mucho de arrebato místico.

A las dos favoritas les sigue de cerca Maspalomas, una de las grandes sorpresas del año, con nueve nominaciones que incluyen película, dirección o guion original, además de la de mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz, el inolvidable jubilado que desde su paraíso canario debe regresar, por un asunto familiar, a San Sebastián y al armario, un papel que le convierte en el más serio contendiente al premio. La comedia dramática con Franco de por medio La cena, que se hace con ocho nominaciones (también a mejor película), y un potente pelotón en el que figuran Sorda (quinta y última nominada a mejor película), El cautivo y Los tigres con siete, además de Romería con seis, son las otras competidoras más fuertes. El anuncio de las candidaturas lo realizaban este año, de nuevo en la Academia de Cine en Madrid (el pasado fue en Granada, como los premios), unos Toni Acosta y Arturo Valls razonablemente divertidos.

Los domingos y Sirat se han hecho con las nominaciones principales: además del de mejor película, ambos optan a dirección y guion original, aunque en los de actuación, Los domingos dominan claramente con las candidaturas respectivas de Miguel Garcés y Patricia López Arnáiz, la intérprete más nominada del cine español reciente, a actor y actriz protagonistas, Juan Minullín y Nagore Aramburu a actor y actriz de reparto y la joven Blanca Soroa a actriz revelación.

Conversaciones profundas

Aunque siempre contenida en el gesto, Alauda Ruiz de Azúa se mostraba feliz tras conocer los premios a los que opta su película. Una cinta que, decía a este diario, "ha habido personas que la han vivido desde un cuestionamiento del mecanismo religioso, mientras que ha habido otras que también han entendido que había una exploración de la fe, generando tal cantidad de lecturas que ha posibilitado muchas conversaciones muy profundas y que han trascendido el estar a favor o en contra de algo".

El triunfo de Los domingos y de Maspalomas reflejan la pujanza del cine (o más bien del audiovisual) vasco, que este año vendría a tomar el lugar que ocupó el año pasado el cine catalán, muy poderoso en aquella temporada de premios con cintas como El 47 o Casa en flames. "Creo que tanto en Andalucía como en Cataluña, Galicia o el País Vasco se está haciendo muy buen cine, y bueno, muestra de ello es que este año le ha tocado al País Vasco estar muy representada", decía Jose Mari Goenaga, uno de los codirectores de Maspalomas. El tradicional eje Madrid-Barcelona se sigue llevando lo fundamental en la producción de cine en España, pero lo que antes conocíamos como periferia cada vez tiene más fuerza.

Carla Simón, nominada a mejor dirección y mejor guion original por Romería, una historia ambientada en Galicia, sería la representante catalana más destacada en los Goya de este año con permiso de Albert Serra, que se hace con dos importantes nominaciones, mejor dirección y mejor documental, por el retrato sin concesiones que hace de la tauromaquia en Tardes de soledad. Una película que ha conseguido un enorme reconocimiento internacional, encabezando las listas de lo mejor del año de numerosas publicaciones especializadas de todo el mundo. Serra inaugura además una nueva senda al ser el primer cineasta que ha sido nominado a mejor dirección por un documental.

Periférico en todos los sentidos, Oliver Laxe se conectaba con la Academia de Cine desde Los Ángeles, donde hace solo dos noches participaba en la ceremonia de unos Globos de Oro a los que llegaba con dos nominaciones bajo el brazo pero donde se fue de vacío, sin que eso signifique que su película no haya supuesto una sacudida para el universo hollywoodiano. "Estos días he hablado con Sofía Coppola, con Paul Thomas Anderson, con tantos directores clave de los últimos años, y todos están impresionados con el trabajo que hemos hecho. Nos hacían millones de preguntas, no entienden cómo hemos hecho el sonido, la imagen, cómo se ha producido... Y tener ese respeto de la cinematografía mundial es increíble", afirmaba Laxe ante los medios.

También se han cumplido las quinielas con Sorda, la cinta sobre la grieta que abre en una pareja formada por un hombre oyente y una mujer con déficit auditivo el nacimiento de un hijo: tanto los dos atribulados padres, Álvaro Cervantes (actor de reparto) y Miriam Garlo (actriz revelación), como la hermana de esta, Eva Libertad (dirección novel), además de Elena Irureta (actriz de reparto) han sido nominados. Garlo y Libertad, quien aprovechaba sus nominaciones para defender que su película "ha abierto un camino que ojalá sea muy transitado a partir de ahora, que cada vez lleguen más referentes diversos", no serán las únicas hermanas que pasarán nervios juntas en la noche de la gala: en la categoría de actriz protagonista también ha sido nominada por La furia, una historia de alta intensidad sobre las consecuencias de una violación, Ángela Cervantes, hermana de Álvaro.

Puedes consultar aquí todas las nominaciones de los Goya de este año.