Estrenos de cine
El cineasta de origen sirio Ameer Fakher Eldin borda en 'Yunan' los dolores del exilio y la sensación de desarraigo
El director Ameer Fakher Eldin presenta 'Yunan', una película sobre el exilio protagonizada por un escritor árabe exiliado en Hamburgo que busca la esperanza en una isla remota
Desirée de Fez
'Yunan'
Director: Ameer Fakher Eldin.
Reparto: Georges Khabbaz, Hanna Schygulla, Sibel Kekilli, Sophie Strupix, Ali Suliman y Tom Wlaschiha.
Estreno: 30/01/26
Puntuación: * * *
Programada en la Sección Oficial a competición del festival de Berlín, 'Yunan' es una película sobre el exilio y el desarraigo. Son sus temas centrales y va al hueso de ambos, sin aderezarlos o suavizarlos. Segundo largometraje del director de origen sirio Ameer Fakher Eldin, tiene por protagonista a Munir (Georges Khabbaz), un escritor árabe exiliado en Hamburgo y sumido en una profunda crisis personal, que decide romper con todo y viajar a una isla remota en el mar del Norte. No tiene ni planes ni esperanza.
El contacto con el lugar y, sobre todo, la relación que establece con una vecina (Hanna Schygulla), una mujer mayor que él y cuidadosa de su intimidad, harán que, poco a poco, vislumbre algo de luz y esperanza. 'Yunan' se resiente en algunos momentos de su gravedad, de un transcurrir algo moroso del tiempo y de algún exceso esteticista. Pero, aun así, se imponen sus muchos hallazgos. Destaca, sobre todo, la forma poco común (y muy interesante) en la que Ameer Fakher Eldin habla de la amistad. También la delicadeza con la que sostiene durante toda la película la relación del protagonista con la literatura, con la que cree haber dejado de saber relacionarse. Pero donde la película realmente crece es en su tratamiento del paisaje y, en general, de los espacios. Los escenarios de 'Yunan', rodada en localizaciones naturales imponentes, se convierten en expresión de la desolación del protagonista y en progresivo consuelo a su tristeza.
