¿Quién quiere ver el nuevo documental de Melania Trump?

El pasado sábado, en un cine improvisado erigido en la Casa Blanca para la ocasión -Donald Trump demolió el teatro que la residencia presidencial estadounidense albergaba hasta hace un año para hacer espacio a su ansiado salón de baile-, se celebró una proyección especial del nuevo documental ‘Melania’ a la asistieron alrededor de 70 afortunadas personalidades, entre ellas el CEO de Apple, Tim Cook, la reina Rania de Jordania, el exboxeador Mike Tyson y Georgina Rodríguez. La velada fue amenizada por una banda musical castrense, y en su transcurso se sirvieron galletas de chocolate, palomitas y ‘M&M’s’. Ese mismo día, el enfermero Alex Pretti fue asesinado a tiros en Minneapolis (Minnesota) por un agente federal de migración.

La desafortunada coincidencia, y la miopía -o tal vez indiferencia- exhibida por quienes podrían haber cancelado el acto promocional y decidieron no hacerlo, sin duda no contribuirán a evitar el ruidoso batacazo que, según auguran las predicciones, ‘Melania’ se dará en taquilla tras estrenarse este próximo viernes en 27 países, entre ellos España. Se prevé que la película recaude alrededor de 5 millones de dólares durante su primer fin de semana en la cartelera, cifra irrisoria si se compara tanto con los 40 millones que Amazon pagó por los derechos de su distribución como con los 35 millones adicionales que la compañía de Jeff Bezos ha invertido en su publicidad.

Melania Trum en la Bolsa de Nueva York, este miércoles. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Desde la Casa Blanca también se han volcado en visibilizar el nuevo ejercicio de autobombo de la Primera Dama, como demuestran los carteles promocionales que decoraron el pabellón estadounidense durante la última reunión del Foro de Davos y fueron profusamente repartidos entre sus asistentes. El propio Trump ha recurrido a X para pedir a sus seguidores que compren su entrada para ver el documental. Al mismo tiempo, eso sí, por las redes sociales circulan también videos en los que se oyen los abucheos de la audiencia mientras el trailer de la película es proyectado en cines.

‘Melania’ acompaña a la exmodelo durante los primeros 20 días de 2025 o, dicho de otro modo, las tres semanas inmediatamente previas a la inauguración de la nueva administración Trump. Poco se conoce de su contenido aparte de ese dato; Amazon no ha permitido que la prensa acceda a su visionado antes de la premiere mundial que tendrá lugar hoy en el Kennedy Center, el espacio cultural de Washington que Donald Trump ha intentado rebautizar como Trump-Kennedy Center a pesar de que un cambio así requiere la aprobación del Congreso estadounidense. Se sabe también que fue la propia Melania quien ideó el proyecto y lo sacó a colación durante una cena con Bezos y su esposa, Lauren Sánchez. Su nombre figura entre los productores de la película, y ostentó un control editorial completo de su metraje. Se comenta que se ha embolsado 28 millones de dólares gracias a ella.

Un director cancelado

‘Melania’ funciona a modo de algo parecido a una reinserción profesional para el director Brett Ratner, que llevaba casi una década sin trabajar en Hollywood tras ser acusado de conducta sexual inapropiada por seis mujeres, entre ellas las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn. Puede que la primera dama sea una gran admiradora de la filmografía de Ratner, que incluye títulos como ‘X-Men: la decisión final’ y ‘Hércules’, pero es más probable que su elección como director del documental responda a la voluntad de echar por tierra los logros de movimientos como el ‘MeToo’, en virtud de la que su marido ya nombró “embajadores especiales” de Hollywood a Sylvester Stallone, Jon Voight y Mel Gibson, iconos de la masculinidad más asilvestrada.

Ratner también tiene previsto dirigir la cuarta entrega de la saga ‘Hora punta’ -ya firmó las tres anteriores- después de que el propio Trump convenciera a los estudios Paramount -propiedad de David Ellison, hijo del magnate trumpista Larry Ellison- para que la financiaran. La noticia se conoció el pasado noviembre, un mes antes de que saliera a la luz una fotografía en la que el director aparece posando en actitud cariñosa junto a Jean-Luc Brunel, agente de modelos y antiguo colaborador de Jeffrey Epstein que en 2022 se suicidó en una cárcel francesa mientras afrontaba cargos por violar a una menor y colaborar en los delitos sexuales del financiero.

Un cartel promocional gigante del documental de Melania Trump en Madrid. / THOMAS COEX / AFP

La compra de ‘Melania’ y la producción de ‘Hora Punta 4’ ejemplifican los movimientos efectuados recientemente por los magnates de Hollywood y la industria del ‘streaming’ para comprar los afectos de la Casa Blanca. Hace meses, asimismo, Amazon Prime Video incluyó en su catálogo las primeras siete temporadas de ‘The Apprentice’, reality show cuyos participantes competían por un contrato para dirigir una de las empresas de Trump. Aunque no es la única, sin duda la de Bezos es la plataforma de transmisión en directo que en los últimos tiempos más se ha esforzado por adaptar sus contenidos a los gustos del movimiento MAGA. Cuando ‘Melania’ se incorpore a su catálogo, compartirá espacio con un documental que ensalza la figura de Javier Milei, otro que se toma en serio el terraplanismo, varios dedicados a la vida extraterrestre inteligente y otros títulos que promueven la ideología ultraconservadora, los bulos y las teorías de la conspiración.

Lavado de imagen

“La gente realmente no sabe a qué me dedico y el tipo de responsabilidades que tengo”, declaró Melania a la cadena Fox News a principios de 2025 para justificar el documental, que describió como un retrato “de lo que cuesta convertir la Casa Blanca en tu hogar y contratar a la gente que necesitas para ello”. Sus palabras resultan especialmente llamativas si se tiene en cuenta que no vive en Washington junto a su marido sino en la residencia que la familia posee en Mar-a-Lago (Florida) y que, durante los primeros 108 días de la segunda administración Trump, ella no pasó en la residencia presidencial más de dos semanas.

Probablemente, la versión oficial al respecto sea que tuvo que tomarse un descanso de sus funciones como primera dama precisamente porque estaba demasiado ocupada filmando un documental sobre cómo ser primera dama.

Melania Trump presentando su documental, ayer miércoles. / ANGELA WEISS / AFP

En cualquier caso parece claro que, mientras que la mayoría de sus antecesoras en el cargo se centraron en ser buenas administradoras de la Casa Blanca, ejercer poder blando y dejar un legado valioso, ella parece estar centrada en aumentar su riqueza y su celebridad. Su película comparte título con el libro de memorias que publicó en octubre de 2024, que asimismo generó un audiolibro narrado por una réplica de su voz generada por la inteligencia artificial, y probablemente lo acabe compartiendo también con la serie documental centrada en ella que Amazon tiene previsto estrenar próximamente.

La agresiva campaña de autopromoción, además, pretende lograr un lavado de imagen que Melania sin duda necesita: cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021, tenía un índice de aprobación del 42 por ciento, más bajo que el registrado por ninguna otra primera dama a lo largo de la historia, y a finales de 2025 la cifra había bajado al 36 por ciento. Todo indica que el nuevo documental no ayudará mucho a remontarla.

