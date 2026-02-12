La pasión de 'Cumbres borrascosas' y el terror de 'El vestido' llegan a los cines para el viernes 13

Este viernes 13, víspera de San Valentín, llegan a la cartelera películas tan apropiadas para las fechas como la romántica 'Cumbres borrascosas' y la terrorífica 'El vestido', junto a propuestas como los dibujos animados de 'Como cabras', la policíaca 'Ruta de escape', de Chris Hemsworth y el documental 'Historias del buen valle'.

'Cumbres borrascosas': Margot Robbie y Jacob Elordi reviven el drama de Brontë

Margot Robbie ('El lobo de Wall Street', Barbie') y Jacob Elordi ('Euforia', 'Frankenstein') protagonizan este drama que se inspira en la clásica novela homónima de 1847 de Emily Brontë, dirigido y guionizado por Emerald Fennell, ganadora de un óscar en 2021 por 'Una joven prometedora'.

La historia, ambientada en el siglo XIX en Inglaterra, cuenta el romance de Cathy y Heathcliff, una pasión prohibida cargada de romanticismo, lujuria y venganza que completa un elenco formado por Hong Chau, hazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.

'El vestido': Belén Rueda vuelve al cine de terror

Después de su éxito en películas de terror como 'El orfanato' o 'Los ojos de Julia', la actriz Belén Rueda regresa al género con esta película que dirigen Frank Ariza y Jacob Santana. Rueda interpreta a Alicia, quien se muda a una nueva casa junto a su hija Carla, interpretada por Vera Centenera ('Secaderos') y descubre que varias familias que la habitaron sufrieron inexplicables desgracias.

El reparto se completa con las actrices Elena Irureta ('Patria') y Belén Écija ('La valla'), hija de Belén Rueda.

'Como cabras', animales deportistas para los más pequeños

De la mano de los creadores de 'Las guerreras K-Pop' y 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso ', esta comedia de acción sigue a Will, una pequeña cabra que recibe la oportunidad de unirse a los profesionales del "rugebol", un deporte de contacto parecido al baloncesto donde tendrá que ganarse su sitio entre los animales más rápidos y feroces y demostrar que los pequeños también saben jugar.

Tyree Dillihay debuta como director en la animación producida por el jugador de la NBA Stephen Curry, quien también da voz a uno de los personajes en la versión original. El doblaje al castellano es de Leo Harlem, Álex González, Ana Jara, Misho, Laura Pastor, Hermoti o el jugador Juancho Hernangómez.

'Ruta de escape', el regreso de Crish Hemsworth

Chris Hemsworth ('Los Vengadores', 'Thor') vuelve a los cines, esta vez como un escurridizo ladrón de joyas que pone en jaque a la policía con una serie de robos en la autopista 101 de Los Ángeles, una aventura en la que irrumpe una corredora de seguros en crisis vital interpretada por Halle Berry ('X-Men', 'Monster's Ball'); mientras el detective al que da vida Mark Ruffalo ('Shutter Island', 'Los Vengadores') hace todo lo posible por atraparlo.

La película, que adapta un relato de Don Winslow, está dirigida por Bart Layton ('American Animals'), y completan el reparto Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte.

'Historias del buen valle', retrato de la periferia de Barcelona

Dirigido por José Luis Guerín, el documental se adentra en Vallbona, un barrio del extrarradio de Barcelona aislado por ríos, vías y autopistas, donde conviven la memoria de las primeras migraciones de la posguerra y la nueva migración urbana, con una mirada humanista sobre las luchas vecinales y la transformación del territorio.

El filme, que obtuvo el Premio Especial del Jurado, el Premio de la Cooperación Española en el 73º Festival de San Sebastián y el Premio Lurra de Greenpeace por su defensa del entorno natural, explora los conflictos sociales, identitarios, urbanísticos y ecológicos del mundo contemporáneo.

'Castigo divino', debut de Juan Dávila como protagonista

Esta comedia con elementos fantásticos es la primera película que protagoniza el cómico Juan Dávila, quien interpreta a un enfermero caótico cuya vida cambia al recibir una caja mágica que le otorga poderes sobrenaturales, pero bajo ciertas reglas.

Es también el debut de Pablo Guerrero ('El secreto de Puente Viejo', 'Entre tierras') como director de largometrajes, para una coproducción hispano-portuguesa en la que actúan Natalia Rodríguez, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Jeriel Figueroa Ferrera y Darío Paso y Lolita.

'No hay otra opción': comedia y crimen de la mano de Lee Byung-hun

El actor Lee Byung-hun, que se dio a conocer internacionalmente con 'El juego del calamar', protagoniza junto a Son Ye-jin ('La última princesa') esta producción surcoreana sobre un hombre que, al ser despedido tras 25 años en la misma empresa, inicia una obsesiva búsqueda de trabajo en la que hará todo lo posible por conseguir e incluso "crear" una vacante.

Dirigida por Park Chan-wook ('Old Boy'), esta adaptación de la novela 'The Ax' que combina thriller, drama y comedia negra llega a España tras su presentación en el Festival de Venecia.

'Cuando todo es posible', comedia romántica sobre volver a empezar

Dirigida y escrita por Jacques Ouaniche, esta comedia francesa la protagoniza Nadia Farès ('Los ríos de color púrpura'), quien interpreta a Gaby, una bióloga de 55 años que, tras perder su trabajo, decide emprender el insólito proyecto de ser madre.

'Al ritmo del agua', un drama sobre deporte y sacrificio

Dirigida y escrita por Juan Felipe Bernal Vargas, este drama colombiano está protagonizada por Paula Duarte Giraldo ('Sin clemencia'), que hace de una nadadora profesional que intenta rehacerse de una lesión que la apartó de la selección nacional, mientras se enfrenta al deterioro de su entorno familiar.

'Baba Yaga y el libro de hechizos', animación infantil y aventuras mágicas

Se trata de una producción animada rusa -dirigida por Vladimir Sakov- para toda la familia que mezcla aventuras y fantasía y recupera la figura de la bruja Baba Yaga, un personaje mítico del folclore eslavo que en esta película intenta mejorar sus aptitudes mágicas.