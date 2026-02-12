Tamar Novas, candidato al Goya por 'Rondallas': "Andamos faltos de mensajes que no sean tan individualistas"

Si el 2025 fue un gran año para el actor Tamar Novas, el presente 2026 no quedará atrás. A finales de mes, el intérprete compostelano conocerá si recibe su segundo Goya por su papel de Xoel en 'Rondallas'. El primero, recuerden, lo había logrado con 'Mar adentro'. En marzo, llega a los cines el thriller 'Caminando con el diablo', 'donde cambia de registro al dar vida a un hombre un tanto siniestro. Este año también continuará con la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo así como la segunda entrega de la serie 'Clanes'. En definitiva, Novas no para. Lo que quizá la mayoría no sabe es que a sus casi 40 años y más de medio centenar de papeles sigue formándose como actor.

-'Rondallas' ha superado los dos millones de recaudación en España con 300.000 espectadores. Cuando se estrenó, ¿ya tenían el pálpito de que tenían algo inmenso entre las manos?

-No pensaba en cifras pero cuando leí la historia tuve claro que era algo que me gustaría ver en el cine. No es fácil encontrar historias de las que yo sería espectador. Desde que leí el guion puse mi empeño en hacer este personaje porque me entusiasmó. Sí que vi que había una historia muy grande que podía conectar con la gente. Este fin de semana estuve en un pase especial en Madrid y estaban llenas las salas. Reaccionaron de manera increíble. Lo mismo aconteció en la Muestra de Cine de Tudela. Para mí, sí tenía ese potencial.

Tamar Novas, en Vigo, en la promoción de "Rondallas". / Marta G. Brea

-Se entrevía que pudiese tener éxito en Galicia, pero fuera no todo el mundo lo veía claro.

-Incluso en Galicia no era fácil porque las salas de cine están en un momento muy delicado. Mi hermano esta semana, que igual que mi madre no sé cuántas veces la vio en el cine, volvió a verla y me dijo que estaba lleno. Estuve en películas con voluntad para ser para público gallego y no fue fácil. Lo más común es que pasen inadvertidas en las salas. Ahora tengo que representar la película en los Goya y me encanta acompañarla, acompañar a mi tierra. Es un reconocimiento al equipo pero también a mi tierra, Galicia.

-A lo mejor también necesitamos más comedias en estos momentos...

-Pero 'Rondallas' no es precisamente una comedia al uso, es una comedia dramática con el toque Sánchez Arévalo que pasa de la risa a la emoción. La gente ríe y llora con la película. Esta es una comedia que pueden ver niños y mayores pero no es una comedia infantil. Es una película 'feelgood movie', para senrtirse bien. Lo que conectó conmigo es que tiene una reflexión sobre cómo salir del dolor, de una tragedia y de un duelo enorme. Apela también a nuestras raíces y tradiciones, además de un espíritu de comunidad. Andamos faltos de mensajes que no sean tan individualistas, de que dependemos de quienes tenemos alrededor.

-¿Esa fue la principal lección que le dio la película?

-Hay algo también que tiene que ver con la identidad. Mi personaje, Xoel, es un tipo que vivió toda su vida, tiene 40 años, con su hermano mellizo que interpreta Touriñán, que está maravilloso. De repente, ese hermano mellizo sale de la ecuación. Yo vi que aunque se cuenta como algo muy ligero aparentemente, es muy nuclear. ¿Quién somos si perdemos al otro, a la persona que da sentido a nuestras vidas? Me gustaba el personaje por tener un algo tierno, como un cangrejo ermitaño. En estos tiempos en los que la gente pierde todo lo que tiene, su hogar, tiene que tener una nueva identidad, veo un paralelismo con estos personajes que están devastados. Tienen que volver a tirar para adelante.

-En 2005, ganó su primer Goya con 'Mar adentro', ¿cómo recuerda lo que vino después? Actrices como Ruth Gabriel lamentaban mucho que no les facilitara la carrera.

-Yo siempre fui muy consciente de que era un camino complicado. Trabajar en esto es muy difícil y hay una parte que la completo el azar y la suerte. Hay que tener suerte en este oficio. Me esforcé todo lo que pude, intentando ser mejor actor, trabajando, formando y viviendo acorde con lo irregular que es el oficio. Recuerdo que en aquelos Goya no era actor. Tuve un reconocimiento que tomé muy en serio. Estudié y sigo estudiando, formándome. Parece que fue ayer pero fueron muchos años de trabajo, trabajo y trabajo.

-¿Esa preparación es con escuelas y coach?

-Totalmente. La primera escuela de actor fue Espazo Aberto, con Carlos Neira, en Compostela, que compaginé con Comunicación Audiovisual, que decidí hacer la carrera antes de 'Mar adentro'. Para serenarme y poner los pies en la tierra decidí seguir con ese plan. Pero empezó a ganar espacio la interpretación y acabé el último año de carrera en Madrid con una beca al tiempo que estaba en el estudio de Juan Carlos Corazza y Manuel Morón, otro de los maestros que sigo teniendo. En el último año estoy trabajando con Corazza o Fernando Piernas, otro maestro y amigo que es fundamental. Mantengo los maestros; siempre necesito tener gente cerca que admiro y que me enseña. Tengo la sensación de ser un artesano, como alguien que puede hacer unas tazas y mejorarlas. Tener la sensación de ser como un artesano era mi sueño.

-¿Qué tipo de director o directora le gusta: que marque mucho, que deje que aportes?

-Fernando Piernas dice que tome cada director como una forma distinta de trabajar. Este es un trabajo en equipo con un capitán. Dani es un aliado absoluto. Acabo de hacer otra película con él. Desde el principio intenté probar, también fui muy cabezón con el personaje porque veía claro un camino y Danie vio que podía aportar y me dio mucha cancha. Partiendo del guion, cuando tardaba en decir corten e iban surgiendo cosas nuevas. Pero no siempre es así. Me gusta sentir que los directores cuentan con mi visión como actor; no solo se trata de decir unas líneas, me gusta enriquecer el personaje. Estuve con directores y directoras maravillosos, incluso en operas primas como Ángeles Huerta u Olga Osorio.

Fotograma de "Caminando con el diablo", protagonizada por Tamar Novas. / Filmax

-El 6 de marzo llega 'Caminando con el diablo' a las salas de cine.

-Es un thriller rural de mucha intensidad. Es una opera prima, cine con carácter más independiente. El guion tiene algo muy genuino. Tiene una exploración de donde viene la violencia, de cómo transitar una tragedia enorme con un personaje con una culpa y un dolor inmensos. Yo no podía parar de leer el guion. La primera impresión fue brutal y me lancé. Estoy muy contento con el resultado.

-Tiene papeles muy versátiles, es una suerte que no te encasillen.

-Hay una parte de suerte pero también apostar por intentar no repetir. Me gusta variar. Este curro es un juego y tener la posibilidad de cambiar ayuda a difuminar la imagen que pueda tener, creer la ilusión de ser otro. Dani al principio contaba conmigo para otro personaje, no me veía en este, cuando lo leí, quería apostar por Xoel, no se me había visto tanto en un personaje así.

Mi perra Petra es mi compañera de vida Tamar Novas — Actor

-En su Instagram, abundan las fotos de Petra, su perrita. ¿Le resulta fácil moverse con ella?

-No la llevo a trabajar, siempre busco organizarme para que alguien la cuide porque en el trabajo puede de ser un despiste para todos. Cada vez la gente es más sensible con los perros. A mí, me cambió todo, es tan fundamental en mi día a día, es mi compañera de vida. En Donosti, Hotel María Cristina, muy lujoso, tuve la posibilidad de que estuviese y la trataron de forma increíble. Los perros me parecen que son de lo mejor de la vida. Si un sitio acepta perros ya me cae mejor.

-Es la primera vez que tiene un perro...

-La primera. En mi aldea, con mis abuelos y primos siempre había perros pero era asmático o esa era la excusa que me daba mi madre para no tener perro, tanto a mí como a mi hermano nos encantan los perros.

-¿Tiene miedo de sufrir linchamiento mediático, como lo que le ha ocurrido Oliver Laxe?

-En el caso de Oliver Laxe, me declaro admirador de su trabajo. Es una suerte tener cerca a alguien tan genial. El tema de las redes sociales es eterno. Pasa todo muy rápido, una polémica sustituye a otra polémica, en un sentido superficial. En general, puede generar mucho estrés. Tengo mucho cuidado en mi día a día en cómo valorar a una persona. Me da más miedo que no decir algo en un momento, si no es más peligroso no decir cosas que decirlas. No me sumo al carro de bullying en redes porque rechazo esa forma de comunicar.

