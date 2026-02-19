‘El agente secreto’: un arrebatador cóctel de intriga, política y cinefilia

'El agente secreto' Dirección: Kleber Mendona Filho Reparto: Wagner Moura, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Tânia Maria Estreno: 20/2/2026 Puntuación: * * * *

Puede que viva como uno, pero el protagonista de ‘El agente secreto’ no es un agente secreto. Y, mientras narra la historia de este hombre corriente atrapado en el Brasil políticamente convulso de finales de los 70, la apasionante nueva película de Kleber Mendonça Filho desenreda una maraña de asesinatos, corrupciones, delitos corporativos, identidades pretendidas, pasaportes falsificados y pistoleros a sueldo que siguen a posibles víctimas en pleno Carnaval, combinando con fluidez deslumbrante el lenguaje del thriller con el del cine de monstruos, y usando la propia cultura cinéfila del director para excavar en el pasado de toda una nación. El terror, la tragedia y lo surreal son enlazados a través del tipo de sentido del absurdo que, al fin y al cabo, nutre los regímenes fascistas.

La película derrocha paranoia sin recurrir a alardes, sino que el horror va emergiendo de una plétora de personajes que Mendonça Filho contempla de forma metódica. Dos sicarios arrojan el cuerpo de una mujer al agua. Un jefe de policía acude a investigar tras el hallazgo de una pierna humana en el vientre de un tiburón. Un sastre alemán con el cuerpo cubierto de cicatrices -y que tal vez sea un superviviente del Holocausto y tal vez un exsoldado nazi-, encuentra su destino.

El espectador debe ir recomponiendo poco a poco la trama, en sintonía con el tema de la reconstrucción histórica que vertebra toda la película y que queda subrayado cuando, sorprendentemente, la acción se traslada al presente. ‘El agente secreto’ nos recuerda que, llegado el momento, los miedos que nos azotan hoy acabarán convertidos en las noticias de ayer, y que dejar que esas voces del pasado se apaguen significa no poder escuchar todas las cosas que aún tienen que decirnos.

