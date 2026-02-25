Cine
¿Cuánto sabes de los premios Goya? Ponte a prueba con este test
Responde a ocho preguntas sobre los galardones del cine español
Quim Casas
El próximo 28 de febrero se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona la 40ª edición de los premios Goya, los galardones que premian anualmente lo mejor del cine español y evalúan el estado de una industria que tiende a recuperarse poco a poco después de la crisis de las salas anterior a la pandemia y el confinamiento de 2020.
A lo largo de su historia, iniciada en 1987 como propuesta de la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los Goya han servido para refutar carreras y lanzar otras, encumbrar películas y descubrir nuevos talentos. Proponemos ocho preguntas para que cada lector demuestre lo que sabe de estos premios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Venimos a dar un trocito de Badajoz': Marwan emociona en Agüimes y exporta el Carnaval pacense a Canarias
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA