Cine
'Torrente, presidente' recauda 6,9 millones en su primer fin de semana, cuarto mejor estreno español de la historia
Con más de 150.000 entradas vendidas en preventa, 'Torrente, presidente' se posiciona como el mejor estreno de una producción española en los últimos quince años
Europa Press
La película 'Torrente, presidente', sexta entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura, ha recaudado 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España. El filme se estrenó el pasado 13 de marzo.
Con esta cifra, la cinta se sitúa como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, solo por detrás de 'Lo imposible' (8,9 millones), 'Torrente 4: Lethal Crisis' (8,4 millones) y 'Torrente 3: El protector' (7,2 millones).
El largometraje, distribuido por Sony Pictures, se estrenó el pasado viernes 13 de marzo en unas 1.000 salas de todo el país y consiguió vender más de 150.000 entradas en la preventa que arrancó el pasado 13 de febrero.
La nueva película de Segura permaneció rodeada de misterio, ya que el director prefirió no desvelar ningún detalle. Con estos datos, 'Torrente, presidente' se convierte en el mejor debut de una producción española en los últimos 15 años y consolida a la franquicia como una de las más exitosas del cine nacional, después de que anteriores entregas como 'Torrente 2: Misión en Marbella' o 'Torrente 4' superaran los 8 millones de espectadores y dominaran la taquilla en sus respectivos estrenos.
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