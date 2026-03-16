Yolanda Díaz acude a gala de la 98 edición de los Oscar y se reunirá con Oliver Laxe y el equipo de 'Sirat'
EP
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha viajado a Estados Unidos para reunirse con la delegación española y los nominados y nominadas a los Oscar, entre los que se encuentra el cineasta Oliver Laxe, para posteriormente asistir a la gala de la 98 edición de los premios, según consta en la agenda del Gobierno.
La ministra se reunirá con Oliver Laxe, que encara la gala de la 98ª edición de los Premios Oscar con nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
La cinta española compite en Mejor Película Internacional con la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.
En Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.
Los premios se entregarán en el Dolby Theater de Los Ángeles, a los que optan como favoritos 'Los Pecadores' y 'Una batalla tras otra', con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.
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