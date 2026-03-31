Crítica de 'Super Mario Galaxy: la película': segunda entrega animada de los famosos personajes de Nintendo, muy apabullante y demasiado reiterativa

'Super Mario Galaxy: la película' Año: 2026 Dirección: Aaron Horvath, Michael Jelenic Animación Estreno: 1 de abril de 2026 ★★

El equipo al pleno de 'Super Mario Bros: la película' repite tres años después con esta aventura más sideral que lleva a los fontaneros Mario y Luigi a los confines de la Galaxia Medusa tras atravesar la Galaxia Puerta Celestial y algunas zarandajas fantásticas más. Han pasado más de tres décadas desde la realización analógica de 'Super Mario Bros', con actores de carne y hueso (Bob Hoskins y John Leguizamo) interpretando a los fontaneros, y 40 años desde la irrupción del videojuego de la firma Nintendo creado por Shigeru Miyamoto.

En esta aventura, los fontaneros empiezan siendo también moteros y acaban liderando la lucha contra Bowser, la tortuga gigante que tenían atrapada y miniaturizada en su particular mundo, y salvando no a una, sino a dos princesas, Peach y la que es conocida como la Madre del Destello. Además de las dos princesas, hechas con polvo de estrellas, hay en el filme un robot gigante, la divertida casa en miniatura de Bowser, una secuencia –la mejor– ambientada en un salón gigante de juegos recreativos carente de gravedad, dragones, dinosaurios, sombrillas mágicas como el paraguas de Mary Poppins y otro personaje de Nintendo, el zorro piloto llamado Fox McCloud, que bien podría habitar el mundo de Guardianes de la galaxia. Tan apabullante como reiterativa.

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