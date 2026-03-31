Super Mario, Sorrentino y Carmen Maura marcan una cartelera de Semana Santa para todos los públicos

Los estrenos de cine de este miércoles, coincidiendo con la Semana Santa, combinan secuelas como las nuevas entregas de 'Super Mario Galaxy' y 'Noche de bodas 2', con la última propuesta del director italiano Paolo Sorrentino y de la actriz Carmen Maura, además de una comedia española, 'Lapönia'.

'Super Mario Galaxy: la película', una aventura animada intergaláctica

La nueva adaptación del universo de Nintendo amplía la franquicia de Super Mario tras el éxito de la primera entrega en 2023. La cinta, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, cuenta con un reparto de voces encabezado por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black, que repiten en los papeles principales.

En esta ocasión, Mario y sus amigos se encuentran con Yoshi en una aventura que les hará viajar por la galaxia para enfrentarse a una amenaza cósmica y frustrar los malvados planes de Bowsy.

'Noche de bodas 2', continuación de la comedia nupcial terrorífica

Esta secuela de la comedia de terror 'Noche de bodas' retoma la historia de Grace (Samara Weaving), quien tras sobrevivir al inquietante juego que terminó con la muerte de su esposo y sus suegros, debe enfrentarse a las familias más ricas e influyentes de la Tierra en una nueva partida mortal para hacerse con el Alto Trono del Consejo que controla el mundo.

Esta vez, la acompaña su hermana Faith, interpretada por Kathryn Newton, reparto al que se suman también Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Elijah Wood y David Cronenberg.

'La Grazia', lo último de Sorrentino

Dirigida por Paolo Sorrentino ('La gran belleza'), la película propone un drama que profundiza en las tensiones entre tradición y cambio con Toni Servillo ('La gran belleza') en la piel de Mariano de Santis, un presidente italiano ficticio demócrata y católico que, al final de su mandato, comienza a dudar sobre varias decisiones importantes, como el dilema moral de si aprobar o no la ley de eutanasia.

Durante esta encrucijada, buscará consejo en sus personas más cercanas, entre las que se encuentra su hija y confidente Dorotea (Anna Ferzetti). El reparto lo completan Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano y Giuseppe Gaiani, entre otros.

Carmen Maura lucha por su hogar en 'Calle Málaga'

Este drama, dirigido por Maryam Touzani ('Adam') -quien debuta como directora en español- y coescrito por Touzani y Nabil Ayouch, sitúa el foco en la memoria, la familia y la vejez.

Está protagonizada por Carmen Maura ('Volver') como María Ángeles, una mujer que lucha por conservar la casa de su infancia en Marruecos después de que su hija Clara (Marta Etura, 'Celda 211') decida venderla. La experiencia trae de vuelta el amor y el deseo a su vida.

'Lapönia', drama y comedia sobre el secreto de Papá Noel

Natalia Verbeke ('El hijo de la novia'), Julián López ('Pagafantas'), Ángela Cervantes ('La furia') y Vebjørn Enger ('Project Z') son los protagonistas de esta comedia española que transcurre en la ciudad finlandesa de Rovaniemi, capital de Laponia, donde una familia se debate entre la verdad y la mentira y los límites de la ilusión a partir del secreto de Papá Noel.

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La película, que se presentó en el Festival de Málaga, es una adaptación cinematográfica de la obra teatral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Está dirigida por David Serrano ('Voy a pasármelo bien'), que ofrece una mirada íntima sobre la familia y la relación con los hijos: ¿Es preferible contar siempre la verdad a los niños o mantener la ilusión, aunque sea con mentiras?.