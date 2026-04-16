Crítica de 'La momia de Lee Cronin': una versión más que libre del mito de la momia, adornada de elementos gore y un cierto vacío narrativo

'La momia de Lee Cronin' Año: 2026 Dirección: Lee Cronin Intérpretes: Jack Reynor, Laia Costa, Natalia Grace Estreno: 17/4/2026 ★★

No es algo habitual, pero sucede algunas veces en el cine de terror y fantástico: que el director incorpore su nombre al título del filme. ‘Vampiros de John Carpenter’, ‘Fantasmas de Marte de John Carpenter’, ‘El diario de los muertos de George A. Romero’… El irlandés Lee Cronin (‘Posesión infernal: El despertar’) no tiene el peso en el género de Carpenter y Romero, pero no ha dudado en colocar su nombre en el título de su último trabajo, revisión libre de uno de los mitos clásicos del género, el de la momia.

Aunque hay escenas en un desierto egipcio, cerca de El Cairo, la historia acontece mayormente en un desierto estadounidense, el de Alburquerque, en Nuevo México. Los protagonistas son un matrimonio norteamericano a quien le secuestran a su hija mayor para un ritual relacionado con la momificación y los demonios del más allá. Está contado un tanto a trompicones, pero en realidad la trama es muy simple. Cronin la estira demasiado y acaba abusando de los efectos ‘gore’, cuando no remite antes a ‘El exorcista’ que a la generosa tradición fílmica sobre la momia. Laia Costa, como la madre de la ‘criatura’, se esfuerza en otorgar credibilidad a un personaje que no la tiene. Lo mismo el resto. Solo alguna imagen impactante que no justifica el nombre del director en el título.

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