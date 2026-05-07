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Crítica de 'Couture': Alice Winocour dirige a Angelina Jolie en esta historia de mujeres ambientada en el mundo de la moda
Desirée de Fez
'Couture'
Directora: Alice Winocour
Reparto: Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei, Garance Marillier y Vincent Landon.
Estreno: 8/05/26
★★★
Como hiciera en 'Proxima' (2019), película sobre una astronauta que intenta compaginar la crianza de su hija con su preparación para una misión espacial, la cineasta francesa Alice Winocour vuelve a explorar en esta película la experiencia de personajes femeninos (en este caso, varios) en el marco de su entorno profesional. En 'Couture' sitúa en el mundo de la moda, en París, a las puertas de la Paris Fashion Week, la historia de tres mujeres. Se trata de una joven modelo africana (Anyier Anei) que nunca ha estado lejos de casa, una costurera (Ella Rumpf) que sueña con ser escritora y el personaje principal, una directora de películas de terror de serie B (Angelina Jolie) que recibe el encargo de hacer un fashion film.
El retrato de esos tres personajes abre la puerta a temas como la salud, la precariedad, la inmigración y la relación entre vida privada y trabajo. En una película dirigida con elegancia, Alice Winocour acierta en su forma de entrelazar esas historias, unidas con naturalidad por la comprensión y la sororidad entre personajes. Y toma una decisión interesante que la aleja de otras películas que hablan del mundo de la moda como un lugar durísimo. En 'Couture' es universo no es el motivo de los dramas de esas tres mujeres, ni siquiera el activador. Es solo el escenario de tres historias íntimas que, en contraste con la superficialidad del mundo que las acoge, todavía resultan más humanas y conmovedoras.
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