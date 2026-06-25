Crítica de 'Obsession', un ejercicio novedoso y fascinante de fusión y confusión de los códigos del terror y la comedia

'Obsession' Dirección: Curry Barker Intérpretes: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson y Megan Lawless Año: 2025 Estreno: 26 de junio de 2026 ★★★★

'Obsession' es el segundo largometraje de Curry Barker (tras 'Milk & Serial', estrenada en su canal de YouTube) y una de las dos películas de terror que están rompiendo la taquilla. La otra es 'Backrooms' (2026), de Kane Parsons, estrenada en España hace unas semanas. Hay muchas cosas noticiables en este fenómeno: el éxito inesperado de dos películas de terror independientes, la juventud de sus creadores o que ambos pertenezcan a una generación de cineastas (junto a Kyle Edward Ball o los hermanos Philippou) llegados de YouTube. Pero, sin duda, lo más interesante es que esta vez sí podemos decir que una película (en este caso, dos) está cambiando las reglas del juego en el terror y, por extensión, en el cine contemporáneo.

Parsons y, sobre todo, Barker traen algo nuevo. Me atrevería a decir que marcan con sus películas un punto de inflexión al que volveremos mucho los próximos años. Es una cuestión de lenguaje y de captura de un estado de ánimo. Ambas se alimentan del lenguaje y la mitología de internet y, muy importante, han conseguido acceder al 'mainstream'. Y ambas abordan uno de los grandes temas del presente: la gestión del aislamiento y la consecuente dificultad para leer al otro. Parsons lo hace en una propuesta más híbrida, sin desprenderse de un lenguaje cinematográfico. Pero Barker es otra historia.

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Hay algo nuevo y misterioso en 'Obsession', película sobre el lado más siniestro de las relaciones sentimentales tóxicas. Y las herramientas de lectura cinematográficas no alcanzan para abordarla, sobre todo porque hay en ella una ruptura deliberada con el pasado (no hay ni contexto ni nostalgia). En su película en torno a un deseo que se torna pesadilla, Barker busca (y provoca) el miedo y la ansiedad del espectador con unos ritmos, unos espasmos y una expresión visual y sonora de lo inesperado que ya bebe de otros lenguajes, de otras maneras de relacionarse con el audiovisual. Lo mismo sucede con el tono. Aunque puedan apuntarse referencias como el 'slapstick' (no en vano Barker viene de los 'sketches' de humor para YouTube), 'Obsession' distorsiona de una forma muy nueva (y por ello también muy inquietante) la frontera entre el humor y el terror. No es una comedia de terror. Ni una película de terror con elementos de comedia. Es un ejercicio fascinante, con resultados espeluznantes, de fusión y confusión de los códigos de ambos géneros.

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