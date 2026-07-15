'La Odisea': fiel al texto de Homero, Nolan lleva a su terreno la aventura fantástica y trágica de Odiseo en un espectáculo épico y poético

‘La Odisea’ (2026) Dirección: Christopher Nolan Intérpretes: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron Estreno: 17/7/2026 Puntuación: * * * *

La acción de esta nueva versión cinematográfica de ‘La Odisea’ comienza ocho años después de la caída de Troya. Pero esta es una película de Christopher Nolan, muy imaginativa y fiel con el texto original, y además la obra de Homero también admitía inflexiones en el tiempo narrativo. De modo que el relato va y viene desde la guerra de Troya hasta el momento en el que Odiseo, o Ulises, regresa por fin a su querida Ítaca.

La primera imagen es impactante: la estatua de un caballo semihundida en la arena de la playa. Es, por supuesto, el caballo de Troya, el arma estratégica con la que los aqueos penetraron en la ciudad y la conquistaron. En el original era de madera, y en el cine ha sido representado de distintas formas. En el filme de Nolan, este caballo no se sabe muy bien si es de broce o madera, recuerda en su primera aparición a la estatua de la Libertad hundida en la arena de otra playa en la primera película de ‘El planeta de los simios’.

Matt Damon, Zendaya y Tom Holland en 'La Odisea', que se estrena el 17 de julio. / EPC

Los adeptos a la mitología griega no creo que se sientan defraudados. Nolan, aunque libérrimo en algunos aspectos, es muy fiel a las raíces de la obra magna de Homero. No podía ser de otra manera, tal es la fuerza, impacto e influencia de ‘La Odisea’ como algo más, mucho más, que una narración en forma de cantos poéticos sobre aventura, fantasía, devoción, amor e iniciación.

Y los fans de Nolan tampoco. La película reúne todas sus características esenciales, desde esa solemnidad dramática que le ha caracterizado siempre, hasta los metículosos montajes in crescendo configurados a partir de la métrica musical de las percusiones (la apertura de las puertas de Troya y la pelea final en el palacio de Penélope).

A Penélope hemos llegado, en excelente interpretación de Anne Hathaway, que con Nolan alcanza sus mejores cotas: fue en ‘El caballero oscuro. La leyenda renace’ la mejor Catwoman posible. “Los hombres hacen lo que quieren. Yo hago lo que puedo” asegura en su casa, llena de pretendientes que aspiran a casarse con ella dada la larga demora en el regreso de Odiseo. Penélope teje pacientemente un sudario para su padre, Icario de Esparta. Cuando lo termine, deberá casarse con uno de los pretendientes, ya que Ítaca necesita un rey. Odiseo tramó su estrategia para entrar en Troya, Penélope ‘teje’ la suya para esperarle.

Una escena de 'La Odisea'. / EPC

Nolan acude a distintos puntos de vista. El atormentado Odiseo que encarna Matt Damon vive con Calipso (Charlize Theron) en una isla remota. Ha perdido la memoria. Come la narcotizante flor de loto que le da Calipso, que no le ayuda a recuperar los recuerdos, y tiene conversaciones mentales con Atenea, la diosa interpretada por Zendaya. Poco a poco recuerda cosas, y esos recuerdos nos hacen volver atrás para conocer las paradas en el camino del largo viaje: el carnero que llevó a Odiseo y sus hombres a la gruta del cíclope, la lucha desigual contra los gigantes de armadura plateada en el bosque, el encuentro revelador con Tiresias en el Hades, el episodio con la hechicera Circe que transforma hombres en cerdos o la escena con las sirenas, cuyos cantos seductores son todas las promesas que los humanos no pudieron cumplir.

Pero Nolan le da mucha importancia al viaje de Telémaco (Tom Holland) para saber algo de su padre, y en su encuentro con Helena y Menelao, es este, adoptando la voz narrativa en primera persona, quien cuenta la entrada en Troya. Polifonía de voces (Odiseo, Telémaco, Menelao, Penélope) pero una sola idea concretada a medida que avanza el filme: Odiseo es un hombre que necesita controlar su destino, pero pierde el rumbo y se extravía.

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Odiseo, Ulises, es también quien destruye para construir, una idea presente en el texto de Homero que es también muy propia de Nolan, ya que representa también a Batman o Robert Oppenheimer, dos figuras conocidas, una de ficción de cómic, otra histórica, llevadas a su terreno como lo ha hecho con los personajes de ‘La Odisea’ en esta película tan homérica como bella, intensa y menos sombría de lo que podría parecer.

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