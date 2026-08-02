Cine
La última entrega de Spider-Man arrasa en EEUU
'Spider-Man: Brand New Day' alcanza los 355 millones de dólares y logra el segundo mejor estreno de fin de semana de la historia
Redacción
Tom Holland y sus compañeros consiguieron el debut más taquillero en la historia de Sony y estuvieron a punto de superar a 'Vengadores: Endgame' (2019) para hacerse con el récord del mayor estreno en EEUU de todos los tiempos. La película de superhéroes de Sony Pictures, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, recibió una acogida muy favorable durante su fin de semana de estreno, logrando un arranque espectacular en taquilla, como ha recogido la revista Hollywood Reporter en su web.
El filme recaudó la impresionante cifra de 355 millones de dólares (307,7 millones de euros) en 4.487 pantallas de Norteamérica, situándose como el segundo mejor estreno doméstico de la historia. Los analistas siguieron con gran expectación el reñido duelo final entre el nuevo filme de Spider-Man y el último de Los Vengadores. Esta última se ha impuesto por un justo margen por ahora pues 'Vengadores: Endgame' cosechó 357,1 millones de dólares (309,5 millones de euros) en su estreno y por ahora se mantiene como mejor debut doméstico de todos los tiempos. No obstante, la situación aún podría cambiar si la película supera las expectativas y recauda más de los 84 millones de dólares que el estudio proyecta para el domingo.
Fuente: El Periódico
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