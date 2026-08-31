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El cine que viene: Fincher, 'Dune 3' y otra película de Aaron Sorkin sobre Facebook

La próxima temporada cinematográfica contará con regresos esperados como el de David Fincher y Olivia Wilde, además de la conclusión de la saga 'Dune' y el universo Marvel

‘La invitación’, de Olivia Wilde, con Penélope Cruz en el reparto.

‘La invitación’, de Olivia Wilde, con Penélope Cruz en el reparto. / EPC

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Quim Casas

Tras un verano en el que han abundado las propuestas interesantes de calado popular y de diversas tendencias como ‘La Odisea’, ‘Spider-man: Brand new day’, ‘El final de Oak Street’, ‘La constelación del perro’ y ‘El ser querido’, la reentrada cinematográfica se presenta sugestiva en cuanto a propuestas, géneros y estrellas capaces de seguir llevando a la gente a las salas, de Los Javis a Olivia Wilde, de Tom Cruise a Aaron Sorkin, de Brad Pitt repitiendo su personaje de ‘Érase una vez en… Hollywood’ a los nuevos Vengadores de Marvel y la última entrega de la saga ‘Dune’.

‘En la zona gris', de Guy Ritchie. Estreno 18 de septiembre

Jake Gyllenhaal y Henry Calvill son los expeditivos colaboradores de una abogada, Eiza González, que les reclama, ilegalmente, cuando sus negociaciones legales no dan los frutos deseados. Carlos Bardem es el poderoso delincuente de quien tienen que conseguir que salde una sustanciosa deuda económica. Cine de acción sin complicaciones de la mano del director de ‘Lock & Stock’.

‘La bola negra’, de Los Javis. Estreno 25 de septiembre

Triunfó en Cannes, pasará por San Sebastián y llegará imbuida de la condición de ser una de las películas españolas más importantes de la última cosecha. Tres hombres, tres épocas y una obra inacabada de Federico García Lorca. El reparto es de lo más curioso, con Guitarricadelafuente, Penélope Cruz (breve papel), Lola Dueñas y Glenn Close.

‘Digger’, de Alejandro González Iñárritu. Estreno 2 de octubre

El filme reúne al mexicano Iñárritu, el estadounidense Tom Cruise, la alemana Sandra Hüller y el anglo-paquistaní Riz Ahmed en una fábula en torno al hombre más poderoso del mundo y su obsesión en salvar a la humanidad pese a que el peligro de devastación lo ha ocasionado él mismo. John Goodman y Jesse Plemmons completan el reparto.

‘El precio de la red’, Aaron Sorkin. Estreno 9 de octubre

Continuación de ‘La red social’, un guion de Aaron Sorkin puesto en escena por David Fincher. Ahora es el mismo Sorkin quien dirige, en su cuarto trabajo tras la cámara. El creador de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ indaga en los aspectos oscuros de Facebook y Zuckerberg (interpretado aquí por Jeremy Strong) a partir de las pesquisas de una ingeniera de la empresa y un periodista (Mikey Madison y Jeremy Allen White).

‘Su propio infierno’, de Nicolas Winding Refn. Estreno 9 de octubre

Una década después de ‘The neon demon’, el realizador danés regresa al largometraje cinematográfico con esta mezcla de thriller futurista, ‘slasher’ y drama familiar. Sin grandes nombres en el reparto y con banda sonora de Pino Donaggio, compositor habitual de Brian De Palma, quizás una pista de por dónde van los tiros.

‘La invitación’, de Olivia Wilde. Estreno 16 de octubre

Cesc Gay realizó en 2020 ‘Sentimental’, basada en su obra teatral ‘Los vecinos de arriba’. ‘La invitación’ es la versión estadounidense de la misma historia, con la reunión cada vez más tensa entre dos matrimonios en el piso de una de las parejas. Olivia Wilde (también directora), Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton asumen los papeles de Belén Cuesta, Griselda Siciliani, Javier Cámara y Alberto San Juan.

‘The adventures of Cliff Booth’, de David Fincher. Estreno 25 de noviembre

Una de las películas más esperadas del año, con Brad Pitt interpretando su personaje en ‘Érase una vez en… Hollywood’ bajo la dirección de David Fincher y con guion de Quentin Tarantino. No se sabe muy bien de que va, salvo que la acción acontece en 1977, en una industria cinematográfica distinta a la que conoció el personaje en el anterior filme.

‘Talento para matar’, de Anton Corbijn. Estreno 27 de noviembre

Varios elementos de interés posee esta película. El primero, y más importante, ver a Helen Mirren interpretar a la novelista Patricia Highsmith: en la ficción, un joven enviado por su editorial la visita en su retiro alpino para convencerla de que escriba una última novela de la serie Ripley. El segundo, que este dirigida por Corbijn, espléndido fotógrafo director de videoclips y realizador de filmes estimables como ‘Control’ y ‘El americano’.

‘Dune: Parte tres’, de Denis Villeneuve. Estreno 18 de diciembre

Robert Pattinson se une al reparto de la tercera parte después de intervenir en ‘La Odisea’ y antes de su reencuentro con el personaje de Batman. Paul Atreides (Chalamet) se ha convertido en el Mesías de Arrakis y hace frente a los distintos procesos de desestabilización conducidos por las Bene Gesserit y la Cofradía Espacial. Fin de la saga.

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Un ‘all stars’ en toda regla para que el universo cinematográfico Marvel recupere su esplendor. Miembros de Los Vengadores, Los 4 Fantásticos y Thunderbolts* se enfrentan en el nuevo multiverso con el Doctor Muerte, archienemigo de Los 4 Fantásticos en los cómics. Lo encarna quien fuera el Vengador Iron Man, Robert Downey Jr.

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Fuente: El Periódico

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