Mostra de Venecia: el León de Oro para May el-Toukhy reivindica la resiliencia femenina

El director de la Mostra de Venecia, Alberto Barbera, mantuvo un encuentro con la prensa el primer día la la 83ª edición del festival, que acaba de celebrar su clausura, durante el que justificó la presencia de una única película dirigida en solitario por una mujer entre las aspirantes al León de Oro, ‘Woman Unknown’, sugiriendo que su equipo de programadores no había encontrado ninguna otra que atesorara la calidad suficiente; por entonces aún no se sabía que buena parte de las obras dirigidas por hombres presentadas a concurso en el certamen a lo largo de los días siguientes resultarían ser una mediocridad, pero sí quedó claro el enfado que aquellas palabras provocaron en la actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal, que este año ha ejercido la presidencia del jurado y que en aquel momento se encontraba justo al lado de Barbera; la mirada que le dirigió fue de las que matan.

Segundo largometraje de la danesa May el-Toukhi, ‘Woman Unknown’ ha ganado esta noche el León de Oro, y resulta tentador sospechar que su elección por parte de Gyllenhaal y el resto de jueces tiene algo de revancha contra esas declaraciones y contra los criterios de selección de la Mostra. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de una película magnífica, a la vez un retrato demoledor de las heridas que la ocupación nazi dejó en Dinamarca y una mirada sobriamente desolada a los sacrificios y renuncias que las mujeres han tenido -y siguen teniendo- que hacer para mantenerse a flote. Tanto considerarla la mejor de la competición de este año como otorgar el premio a la Interpretación Femenina a su protagonista, Mathilde Arcel, son decisiones irreprochables.

Un palmarés impecable

De hecho, la práctica totalidad del palmarés oficial anunciado esta noche resulta impecable. Por supuesto, no hay queja sensata posible por el Gran Premio del Jurado -segundo galardón en importancia- otorgado a ‘Possible Love’, de Lee Chang-dong, un director excepcionalmente dotado para echar mano de narrativas densamente estructuradas y psicologías complejas para convertir lo que a simple vista podrían parecer dramas sociales cotidianos en verdaderas epopeyas, y que en este nuevo trabajo contempla las tensiones latentes entre dos parejas pertenecientes a estratos económicos diferentes para ofrecer una reflexión llena de melancolía sobre el trauma, la pérdida de dignidad, y los estragos causados por los abusos del capitalismo.

También resultaría inútil buscarle peros al Premio Especial del Jurado obtenido por ‘NAZA’, el devastador documental de Yuval Abraham y Rachel Szor que detalla desde dentro el funcionamiento del terrible aparato destructor que Israel opera en Gaza, y que presenta un alegato tan contenido y articulado como indignante contra ese genocidio y sus acciones en toda la región. Entendida como trabajo periodístico o como obra cinematográfica, es una película ejemplar.

Del premio a la Mejor Dirección otorgado Ilya Khrzhanovsky por ‘DAU’ podría decirse que era una elección tan previsible que prácticamente se sabía de antemano. El ruso ha tardado dos décadas en completar su obra magna, y durante ese tiempo ha llegado más lejos que casi cualquier otro cineasta a través de decisiones artísticas, logísticas y financieras propias de un loco. El resultado es una obra tan monumental como íntima y tan política como personal sobre la historia de Rusia y sobre un hombre brillante aplastado por el peso de un régimen totalitario, y que propone tétricos paralelismos entre el pasado que retrata y nuestro presente.

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Y tan esperado de antemano o incluso más era el premio a la Interpretación Masculina que Gyllenhaal y compañía han concedido a John Malkovich por el deslumbrante trabajo que ofrece de ‘Wild Horse Nine’, de Martin McDonagh, en la piel de un agente de la CIA que va siendo consumido tanto por el cáncer como por el peso de las muertes que carga sobre su conciencia. Es, sin duda, el personaje más logrado del actor estadounidense en este siglo, y promete proporcionarle varias recompensas más de aquí al próximo mes de marzo, cuando se celebre la gala de los Oscar.

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