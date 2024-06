De día y de noche

Colocan banderines en la calle Felipe Checa. / Celia Rojas

Está por ver si la denominada Feria de Día del Casco Antiguo continúa languideciendo en esta Feria de San Juan 2024 que acaba de empezar. Todo lleva a pensar que la celebración del patrón de Badajoz en el corazón de la ciudad seguirá apagándose, continuando un proceso de decaimiento que comenzó hace unos cuantos años y que se agrava edición tras edición. Solo hay que ver que la mayoría de las casetas del recinto ferial tienen el cartel de completo para comidas de grupos, mientras que algunos hosteleros del centro histórico han decidido cerrar por vacaciones estos días porque saben que el negocio bajará y no será el que era.

Definitivamente, la Feria de Día del Casco Antiguo de Badajoz está de capa caída y en este proceso han debido intervenir muchos factores. El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, que se estrena en estas lides, opina que en esta zona de la ciudad se ha reducido el número de bares de copas, en favor de los locales del río. Evidentemente, es más práctico para el que sale a comer en la feria pedir el cubata en el entorno donde ha compartido platos con sus amigos para evitar desplazarse. En el recinto ferial tiene la oferta completa a mano. Desde el mediodía hasta el amanecer. Más este año, en el que las catorce casetas, incluidas las discotecas, ofrecen comidas. El ferial es un ‘todoincluido’ como los hoteles del Caribe sin necesidad de moverse del sitio. Hay locales del Casco Antiguo que se resisten a dejar de celebrar la fiesta y siguen colgando banderines y ofreciendo menús especiales. Pero lo cierto y verdad es que no todos los hosteleros de la zona se implican demasiado en poner de su parte para crear ambiente. El ambiente de feria lo pone la gente y lo promueve el ayuntamiento, es cierto, pero los empresarios deberían colaborar para atraer clientes con una propuesta atractiva y diferenciada. Motivos tienen para quejarse, porque el ayuntamiento no se lo pone fácil. No hay más que escuchar a Casablanca para entender que su apuesta es por el recinto ferial. De seguir así, llegará el día en el que la Feria de San Juan se circunscriba al real de Caya. Ese día está cerca.

Prueba de ello es el contenido del bando municipal sobre las normas de la feria. Tres cuartas partes del texto se refieren a requisitos de la Feria de Día en el Casco Antiguo y, el resto, una cuarta parte, a la regulación del tráfico en los accesos al recinto ferial. Y esas tres cuartas partes no recogen precisamente medidas para incentivar la Feria de Día sino, al contrario. Salvo la autorización para colocar barras en la calle, el resto del prolijo texto detalla dónde no se pueden colocar, qué no pueden servir, qué no se puede escuchar, qué deben hacer para no estorbar y el estricto horario. A las 20.00 horas de cada tarde tienen que estar las barras recogidas para que el servicio de Limpieza pueda hacer su trabajo. Con este horario tan limitado, es imposible que el Casco Antiguo tenga Feria de Tarde y, menos aún, Feria de Noche.

Sin música en la calle, imposible. Dentro sí, pero fuera no. En el exterior, hilo musical y charangas. Para eso deben ponerse de acuerdo los hosteleros, y parece que no están por la labor como colectivo. Las quejas de los vecinos por el ruido coartan la posibilidad de que el ayuntamiento se retracte de esta decisión, que también pesa como una losa en el Carnaval. Sin música, poco ambiente de feria se respira. Ni alumbrado extraordinario se coloca en el casco urbano. Todo se enchufa en el ferial, donde la Feria de San Juan se celebra con todos sus decibelios. Sirva de ejemplo un afamado negocio de restauración que habitualmente tiene lista de espera en su local fijo situado en una céntrica calle y que este año ha decidido, por primera vez, trasladarse a una caseta del recinto de Caya, donde tiene asegurado el lleno todos estos días. Hay ciudades que han sabido compatibilizar la celebración de su feria en el centro urbano y en el recinto ferial. No parece ser esa la apuesta de Badajoz. San Juan lleva años echando raíces en la frontera y está dando sus frutos.