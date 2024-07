Diario de verano

El verano busca la orilla del mar. Hay otras orillas, pero ninguna como la del Cantábrico. Lo recomienda el sentido común (y más a mi edad). Hubo un tiempo en que veranear era cosa de dos: Santander y San Sebastián. Lo otro son baratijas. Así que, ahora que aún puedo, guardo en mi maleta los fuegos de colores de la noche de San Juan y me despido de Badajoz, del Guadiana y de la chicharra. Huyo temprano del calor extremo… tras de mí, con su aliento en mi cogote, el sofoco.

Desayuno en La Roca (un año de aquellos el Badajoz ascendió en La Roca). Paro en Guijuelo. Le tengo querencia al bocadillo de chorizo de por aquí, lo mismo me da Guijuelo que Mozárbez. Así, entre nosotros, y si no se lo cuentan a nadie, aunque prefiero los adobos extremeños, más recios que los salmantinos, no en cuestión de chorizos. No sé con certeza si será el adobo o las carnes embutidas, pero no hay chorizos mejores que los salmantinos. Al menos para mí y para la memoria que en mí queda de lo que llevo comido. Así que me pido uno de chorizo. Termino y me pido otro… que no sé cuándo volveré a Guijuelo. Javier se cuadra. Yo me cuadro. Nos despedimos hasta la vuelta, ambos al conjuro de España, y sigo camino del norte. Salamanca templada en oros y en toros, Valladolid, señorita más brava que entera, Palencia, ya sin mantas. Y sigo. Tierra de Campos, el trigo y los palomares. Frómista y sus pichones. Alar del Rey y sus croquetas. Paro en Alar, donde el Canal de Castilla quiso rendir a las montañas, donde muere la llanada. Croquetas, alubias de la Valdavia y mi primer bonito con tomate de la temporada. Es como si la costera del bonito se asomara a los altos picachos que nos miran y desde allí desbordaran sus capturas (o eso me parece mientras unto el pan en el tomate).

Alar del Rey es un buen lugar para meditar sobre esta España nuestra, cada vez menos España, cada vez menos nuestra. Alar del Rey se muere, basta pasear por su plaza mayor para saber que le falla el pulso. Casi todo en fuga. El año pasado, cuando pasé por aquí, me entretuve charlando con un chamarilero. Ahora ni siquiera sé si el chamarilero sigue con su negocio, es mala hora, tampoco hay nadie a quien preguntárselo. Las calles, trazadas a escuadra y cartabón por los ingenieros del canal, están desiertas. Ante mí, el Canal de Castilla, empeño quijotesco. Alguien dijo que España quiso demasiado. También aquí. Los álamos de la pobeda presentan armas en las riberas, corre el aire, algo me dice que ya le he dado esquinazo al sofoco. Y pongo los ojos en lo alto. Ante mí, fortificada, la tierra de los cántabros… tan huraños, tan suyos… Y siento pena por lo que se nos va muriendo… ¿Si no fuera por las croquetas qué sería de Alar del Rey? Sigo, atrás queda la venta del camino. Túneles y viaductos por mitades… Aguilar de Campoo que huele a galletas... Reinosa, que fue y ya no es… Me descuelgo hasta Los Corrales de Buelna; al salir de un túnel, como en las películas, ya llueve. Torrelavega. A la derecha, Solares. Como por ensalmo, ante mí, bandoleras del camino, las marismas del Asón… Y Laredo. La humedad del mar (y de la casa). El sonido bronco de las olas en la noche. Me arropo con el edredón. Al poco siento frío, pongo la calefacción (un ratito, solo un ratito, que traigo el sofoco dentro).