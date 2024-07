Autobús urbano en la parada del Aeropuerto de Badajoz. / Andrés Rodríguez

La intermodalidad consiste en la transferencia de personas y de mercancías utilizando diferentes modos de transporte, haciendo coincidir el transbordo en el tiempo y el espacio. Como una excentricidad se habló desde el ayuntamiento de intermodalidad cuando se proyectó el aparcamiento en superficie junto al palacio de Godoy, que lleva pocas semanas en uso. Tiene medio centenar de plazas de estacionamiento y, en su momento, cuando aún era un proyecto, se mencionó que se configuraba como un espacio en el que coordinar distintas formas de trasladarse en el centro de la ciudad, de manera que el conductor podría dejar en esta explanada su coche (incluso su moto, aunque finalmente no hay aparcamientos para estos vehículos) y moverse en el microbús gratuito que tiene la parada justo debajo, detrás de la rotonda de los Tres Poetas. Una excentricidad por no decir un sinsentido, porque las distancias son tan cortas que nadie que deje allí el utilitario necesita coger el bus para acercarse al Casco Antiguo, simplemente porque ya está en el Casco Antiguo.

Esta semana sí se ha dado un gran paso en Badajoz que tiene que ver con la intermodalidad. El ayuntamiento y la concesionaria, Tubasa, han estrenado una parada de autobús urbano en el aeropuerto, el único de la región. Se satisface así una antigua demanda de los usuarios de los pocos vuelos que ahora y siempre han despegado y aterrizado en estas instalaciones.

Este aeropuerto está situado a casi 20 kilómetros de Badajoz y las únicas opciones para los pasajeros que querían acercarse o salir eran el vehículo privado o el taxi. Sí hay que reconocer que dejar en su aparcamiento el coche es un lujo, pues además de que se queda en la sombra bajo cubierto, es gratuito.

Durante años el ayuntamiento no resolvió esta petición a pesar de que, aparentemente, ofrecer finalmente este servicio de autobús urbano ha sido sencillo. No ha habido que crear una línea directa y exclusiva, sino que el autobús que llega y sale del Aeropuerto de Badajoz es el de la línea 12, que enlaza Valdepasillas con la pedanía de Balboa. Desde el inicio hasta el final del recorrido tiene 17 paradas entre las que puede elegir el usuario. Para que este autobús llegue al aeropuerto solo ha tenido que modificar su ruta en 600 metros, que en tiempo se traducen en pocos minutos añadidos. Además, no todos los autobuses llegan en todos los horarios, solo seis al día. Son los que, en teoría, se acoplan a las horas de llegada y salida de los vuelos. Este cambio, por tanto, no supone coste alguno, en palabras del propio concejal de Transportes, José Luis González.

Por eso no se entiende que hayan tardado tanto en ponerlo en marcha. Es incomprensible. Todas las opiniones sobre el funcionamiento de este servicio son positivas (salvo las de los taxistas, claro está, por lo que les puede restar a su ya famélica labor en el aeropuerto).

La apertura de esta nueva parada (una pequeña idea que supone una gran solución), junto a los aplausos han aflorado críticas o propuestas para mejorar el servicio de autobús urbano en Badajoz, que no siempre se adapta a las necesidades del ciudadano. Precisamente los usuarios de la línea 12 se quejan de que entre en Cerro Gordo y, para ello, deba dar la vuelta en la rotonda para cambiar de sentido y coger el acceso del centro de salud donde, aseguran, casi nunca sube nadie. Tiene que hacerlo así porque aún no se ha construido la glorieta que los vecinos de esta barriada lleva años reclamando.

A propósito del autobús del aeropuerto, ha habido también ciudadanos que han reclamado la intermodalidad en la estación de tren y en la de autobuses, para que el servicio de bus urbano se adapte a los horarios de estos otros dos modos de transporte de viajeros. Posiblemente, la solución es tan sencilla como la que se ha estrenado esta semana y sólo hay que sentarse a reflexionar. Como han hecho con el aeropuerto. Más que poder, es querer.