Cuando en abril pasado falleció Alejandro Pachón, profesor universitario, crítico de cine y cinéfilo de toda la vida, las redes sociales, los mentideros de la ciudad y de toda la región, los comentarios entre amigos, conocidos, discípulos y antiguos alumnos coincidieron unánimemente en que se nos iba -con esas maneras suyas, humilde, sencillo, delicado y lleno de conocimientos, nos cautivaba con su charla y magisterio- una buena persona, un buen maestro y un sabio de los de antes. Y para seguir con el panegírico, merecido, pero con el que me quedaré corto por la enorme y eterna huella que ha dejado en quienes le tratamos, debo declarar mi absoluta pasión y devoción por su persona y su trabajo. Alejandro Pachón era mi ídolo, mi referente. Y voy a explicarme, por mucho que quienes le conocieron saben demás que no valen explicacionesporque con él, dejarse seducir era fácil y, olvidarlo, imposible.Uno de mis primeros reportajes periodísticos, recién empezando mi carrera profesional, allá por febrero del año noventa, trataba sobre el cine en Badajoz, el público, sus gustos, la taquilla, la programación, la distribución y la exhibición, temas que, por otra parte, quién me lo iba a decir a mí entonces, formarían parte de mi vida. Para aquel reportaje recabé opinión, entre otras personas, de quien en esos momentos ejercía la crítica de cine en el periódico Hoy. Fue cuando lo conocí, la primera vez que hablé con él y en ese mismo instante supe que yo quería ser como él. Quería saber tanto de cine, escribir sobre cine y hacer del cine mi pasión. Como había hecho Alejandro.

En aquellos primeros años noventa -la prehistoria del actual Festival Ibérico de Cinema de Badajoz, del que ahora se cumplen 30 ediciones-, y ahí están fotografías y hemerotecas de la época como testimonio, se fundó la Asociación de Amigos del Cine de Badajoz y se organizó la Muestra de cine histórico de Badajoz, donde Alejandro Pachón, siempre tan generoso, participó activamente. Como lo hizo, después, y durante mucho tiempo, tanto en el Festival como en otras experiencias cinematográficas dentro y fuera de Badajoz. Cada uno siguió su camino, pero, en numerosas ocasiones, recalamos en lugares comunes y jamás faltaron las conversaciones y el intercambio de ideas y datos sobre el cine en general, el clásico en particular y, especialmente, los concernientes a Badajoz y Extremadura, materias que nos interesaron para diversos trabajos divulgativos y académicos. “La música en el cine contemporáneo” o “Cine con los cinco sentidos”, por ejemplo, se mantienen en lugar preferente de mi biblioteca, así como sus contribuciones en trabajos colectivos. Y casi, casi, llegué a ser como él. El cine nos atrapó y ya nunca dejamos que nos soltara. Y dentro del séptimo arte, su amor por la música de cine, por las bandas sonoras, por los compositores que son capaces de magnificar y embellecer una película en un pentagrama.

Esa unión de historias, planos y notas musicales le llevaron, entre otros (del español José Nieto también hablaba y aprendía mucho), a don EnnioMorricone, uno de sus referentes reverenciales en el soundtrack y es lógico que un Festival de cine, con tanta trayectoria, al que tanto aportó y en el que tanto de él quedará para siempre, le quiera rendir un homenaje, precisamente, Paradiso, donde se reúnen las claves que hicieron tan feliz a Alejandro: una sala de cine, una película, una partitura, la magia, la pantalla grande y, como tantas veces dice Garci, una vida de repuesto.