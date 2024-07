Doña Matilde (XI)

Cuando el 6 de noviembre de 1936 las tropas sublevadas, que habían llegado de Andalucía Occidental, por Badajoz y Toledo, alcanzaron el sudoeste de Madrid e iniciaron lo que resultó fallido asalto a la capital, uno de los depósitos de obras de arte más importantes estaba localizado en la iglesia de San Francisco el Grande y el Palacio Nacional no había sido vaciado ni del mobiliario, ni de la Pinacoteca, ni de la Armería, ni de la Biblioteca –con su colección numismática- ni de su archivo, no solo relacionado con el edificio, sino con todo el Patrimonio de la República. Ambos inmuebles, situados en el elevado reborde septentrional del foso por donde discurre el río Manzanares, habían quedado en primera línea del frente, a menos de kilómetro y medio de las líneas enemigas. Y, por supuesto, al alcance del fuego de la artillería. Y, en el lado del casco urbano, el ejército republicano había emplazado toda una serie de baterías, entre la actual plaza de España y la puerta de Toledo. A la preocupación castrense por el propio frente, se sumó la añadida de evacuar lo antes posible la iglesia dieciochesca y, claro, la antigua residencia real. Pero las prioridades de los militares no eran las de las administraciones civiles responsables de aquellos conjuntos históricos. Si van ustedes a Madrid y visitan el entorno del Palacio Real, acérquense al pretil ubicado entre la plaza de la Armería y la entrada al flamante museo de las Colecciones Reales. Podrán contemplar, enfrente, un paisaje protegido, con mucho de histórico, prácticamente idéntico a como era durante la guerra. Es una foto fija. Sin duda les ayudará a comprender lo que cuento.

San Francisco el Grande quedó bajo la responsabilidad de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico –creada el 23 de julio de 1936-, pero el edificio, perteneciente al Ministerio de Estado, hoy de Asuntos Exteriores, era responsabilidad del arquitecto Francisco Ordeig Ortembach. Doña Matilde, por la fuerza de las circunstancias, quedó de responsable única de la Biblioteca y, después, del Archivo de Palacio, en relación, pero no en dependencia, con la citada Junta. Un colaborador destacado del organismo era Manuel Gómez-Moreno.

*Fernando Valdés es arqueólogo